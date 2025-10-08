Путин: Россия должна довести спецоперацию до конца

Заявление прозвучало во время его совещания с руководством Минобороны и Генштаба РФ. По словам главы государства, стратегическая инициатива на фронте принадлежит России, а решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными.

Вооруженные силы Украины отступают по всей линии боевого соприкосновения, а Украина, пытаясь показать успехи перед Западом, бьёт по мирным российским объектам, указал президент.

Путин поручил усилить защиту инфраструктуры, включая энергетику. Он отметил, что ОПК полностью обеспечивает фронт и опережающими темпами разрабатывает новые виды вооружений.

Ранее российский лидер указал, что «Западная» группировка Вооруженных сил РФ взяла под контроль центр Купянска и удерживает почти две трети города. Путин также сообщил, что Кировск в Донецкой народной республике полностью перешёл под контроль российской армии.

