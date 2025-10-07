Росавиация разрабатывает меры для сохранения парка самолетов до 2030 года
Росавиация сообщила, что совместно с Минтрансом работает над предотвращением пессимистичного сценария, предполагающего выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году.
В ведомстве уточнили, что реализуется комплекс мер, направленных на максимальное сохранение действующего флота при соблюдении всех требований безопасности. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, авиационная промышленность готовится к серийным поставкам новых отечественных самолетов — до 2030 года авиакомпании могут получить около 500 машин разных типов, что позволит компенсировать возможные потери.
Среди мер поддержки названы продление сроков эксплуатации самолетов Ан-24/26 и Як-40, создание специальных программ проверок для оценки состояния ключевых элементов, а также увеличение ресурса двигателя SaM146, используемого в Superjet 100. Для этого Объединенная двигателестроительная корпорация совместно с Авиарегистром России разрабатывает новые сертификационные программы.
Помимо этого, внесены поправки в Воздушный кодекс, которые разрешают одобрять компоненты-аналоги для производства отечественных запчастей. Росавиация также расширяет компетенции сертифицированных центров техобслуживания, которые в 2025 году уже выполнили более 2,4 тысячи процедур периодического обслуживания импортных воздушных судов, передает «Радиоточка НСН».
