Росавиация разрабатывает меры для сохранения парка самолетов до 2030 года

Росавиация сообщила, что совместно с Минтрансом работает над предотвращением пессимистичного сценария, предполагающего выбытие 339 самолетов и 200 вертолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году.

В ведомстве уточнили, что реализуется комплекс мер, направленных на максимальное сохранение действующего флота при соблюдении всех требований безопасности. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, авиационная промышленность готовится к серийным поставкам новых отечественных самолетов — до 2030 года авиакомпании могут получить около 500 машин разных типов, что позволит компенсировать возможные потери.