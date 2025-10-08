Нетрезвый мигрант напал на медиков в Петербурге
8 октября 202501:32
В Санкт-Петербурге мигрант под воздействием запрещенных веществ напал на медиков скорой помощи на Васильевском острове, сообщает ресурс 78.ru.
26-летний иностранец избил фельдшера, который пытался его спасти. Медик обратился больницу.
Прибывшие на место правоохранители задержали мигранта. По их данным, молодой человек проживает в Петербурге с нарушением российского миграционного законодательства. По факту побоев заведено уголовное дело.
Ранее в Подмосковье мигранты устроили национальную игру в козлодрание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
