Нетрезвый мигрант напал на медиков в Петербурге

В Санкт-Петербурге мигрант под воздействием запрещенных веществ напал на медиков скорой помощи на Васильевском острове, сообщает ресурс 78.ru.

В ЛДПР призвали отменить социальные пенсии мигрантам

26-летний иностранец избил фельдшера, который пытался его спасти. Медик обратился больницу.

Прибывшие на место правоохранители задержали мигранта. По их данным, молодой человек проживает в Петербурге с нарушением российского миграционного законодательства. По факту побоев заведено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье мигранты устроили национальную игру в козлодрание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:НападениеМедикиМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры