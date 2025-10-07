МВД Грузии: Число задержанных по делу о беспорядках выросло до 22

МВД Грузии задержало еще четырех человек в рамках расследования беспорядков 4 октября, когда протестующие попытались штурмовать президентский дворец. Общее число задержанных достигло 22, сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге.

По его словам, следствие ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, включая призывы к насильственному изменению конституционного строя, захват стратегических объектов, организацию массовых беспорядков и причинение имущественного ущерба.