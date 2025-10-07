МВД Грузии: Число задержанных по делу о беспорядках выросло до 22
МВД Грузии задержало еще четырех человек в рамках расследования беспорядков 4 октября, когда протестующие попытались штурмовать президентский дворец. Общее число задержанных достигло 22, сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге.
По его словам, следствие ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, включая призывы к насильственному изменению конституционного строя, захват стратегических объектов, организацию массовых беспорядков и причинение имущественного ущерба.
Дарахвелидзе уточнил, что новые задержания проведены на основании решения суда, а полиция продолжает розыск еще трех граждан, причастных к событиям.
Ранее Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, обвиняемых в призывах к штурму резиденции президента Михаила Кавелашвили. 4 октября участники акции протеста прорвали металлические ограждения у здания, после чего спецназ применил перцовый газ и водомёты для разгона митингующих, передает «Радиоточка НСН».
