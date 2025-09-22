Кинокритик Альперина: Сериалу «Москва слезам не верит» помешало его название
Высокий рейтинг ожидания сериала можно объяснить названием, отсылающим к фильму Владимира Меньшова, сказала НСН Сусанна Альперина.
Создателям не стоило изначально позиционировать сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» одним из главных проектов года, поскольку это создало завышенные ожидания, заявила в беседе с НСН кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина.
Ранее авторы ряда Telegram-каналов сообщили, что новый сериал Жоры Крыжовников и Ольги Долматовской переименован и теперь выходит под названием «Слезы в большом городе». На такой вывод натолкнула страница в онлайн-кинотеатре Wink с новым названием. Однако прежняя страница проекта также доступна на сервисе. В онлайн-кинотеатре информацию о переименовании сериала не подтверждали, но и не опровергали. Альперина же напомнила, что проекты редко получают новое название непосредственно в момент выхода.
«Сериалы очень редко переименовывают по ходу дела. Бывает, добавляют что-то, как было с тем же «Словом пацана», когда к названию добавили вторую часть - "Кровь на асфальте". В начале 2025 года сериал "Цыгане. Улица Шекспира" переименовали в вариант "Улица Шекспира", но там причина понятна. Однако подобные изменения случаются редко. С точки зрения маркетинга и последующей прибыли, конечно, название "Москва слезам не верит. Все только начинается" выгодно, у этого сериала был очень высокий рейтинг ожиданий. Цифры были действительно очень высокие, конечно же, за счет старого советского фильма. Однако, если бы сериал назывался по-другому, не было бы завышенного уровня ожиданий и попытки сравнивать», - заметила она.
Как уточнила собеседница НСН, создателям проекта не стоило изначально позиционировать проект, как один из самых ожидаемых сериалов года.
«Считаю, большой ошибкой создателей изначально позиционировать проект главным сериалом года. Критики и зрители всегда удивленно пожимают плечами, когда такое происходит. Проект "Москва слезам не верит. Все только начинается" точно не станет лучшим сериалом года. Из того, что вижу, я, как критик, не поставила бы его даже в двадцатку. В этом случае маркетологи заявили, что это главный сериал года, и очень сильно промахнулись. Сериал распиарен, у него был великий рейтинг. Однако то, что все увидели, этому рейтингу и ожиданиям зрителей не соответствовало», - сказала Альперина.
Отметив, что первая серия сериала получилась слабой, кинокритик не исключила, что в дальнейшем проект исправится.
«Первая серия очень слабая, это конфуз. Во втором эпизоде проявились какие-то признаки жизни. Я всегда даю шанс сериалу, потому что это произведение из нескольких серий. Сериал может начинаться неинтересно, но получить развитие к третьей - четвертой серии. Например, по первым двум сериям проекта «Ландыши» было совершенно непонятно, что будет дальше с героями. Но в третьей серии сериал кардинально изменил ход, и это одна из причин почему он привлек большую аудиторию. Бывает, наоборот - первые две серии прекрасные, а к финалу сериал проседает. Сейчас подобное, к сожалению, частая проблема наших проектов», - заявила она.
Премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» состоялась 4 сентября. а данный момент проект занимает второе место в «Индексе Кинопоиск Pro», уступая в рейтинге лишь комедийному сериалу «Олдскул», напоминает «Радиоточка НСН».
