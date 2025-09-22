Ранее авторы ряда Telegram-каналов сообщили, что новый сериал Жоры Крыжовников и Ольги Долматовской переименован и теперь выходит под названием «Слезы в большом городе». На такой вывод натолкнула страница в онлайн-кинотеатре Wink с новым названием. Однако прежняя страница проекта также доступна на сервисе. В онлайн-кинотеатре информацию о переименовании сериала не подтверждали, но и не опровергали. Альперина же напомнила, что проекты редко получают новое название непосредственно в момент выхода.

«Сериалы очень редко переименовывают по ходу дела. Бывает, добавляют что-то, как было с тем же «Словом пацана», когда к названию добавили вторую часть - "Кровь на асфальте". В начале 2025 года сериал "Цыгане. Улица Шекспира" переименовали в вариант "Улица Шекспира", но там причина понятна. Однако подобные изменения случаются редко. С точки зрения маркетинга и последующей прибыли, конечно, название "Москва слезам не верит. Все только начинается" выгодно, у этого сериала был очень высокий рейтинг ожиданий. Цифры были действительно очень высокие, конечно же, за счет старого советского фильма. Однако, если бы сериал назывался по-другому, не было бы завышенного уровня ожиданий и попытки сравнивать», - заметила она.