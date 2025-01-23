Колунов: В школах с 1 сентября могут начать изучать песни Шамана и Газманова

Российские школьники с 1 сентября могут начать изучать патриотические песни современных авторов, в том числе творчество певцов Олега Газманова и Шамана (Ярослава Дронова), в рамках уроков музыки. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Ранее Минпросвещения поддержало инициативу парламентария о включении в школьную программу современных патриотических исполнителей.

Как отметил Колунов, ожидается, что к середине февраля составят рабочий вариант песенника, который вынесут на обсуждение профессионалов.

«К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана», — заявил депутат.

По словам Колунова, уже создана экспертная группа для внесения изменений в программу и дополнения уроков музыки современными патриотическими композициями. В структуру вошли авторы учебников, методисты, музыканты-практики, другие люди искусства, вместе с которыми будет сформирован сборник вокально-хоровых произведений для учащихся 1-8 классов.

Ранее стало известно, что на школьных уроках в Читинской области начали изучать песню Шамана «Я русский». Ученики седьмых и восьмых классов разбирают композицию и поют ее хором, отмечает 360.ru.

