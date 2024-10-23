Россияне назвали лучшими эстрадными исполнителями года Шамана и Гагарину

Россияне назвали лучшими эстрадными исполнителями 2024 года певца Шамана (Ярослава Дронова) и певицу Полину Гагарину, артисты возглавляли рейтинг и в прошлом году. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Соответствующее исследование проводилось 28 сентября, специалисты методом телефонного интервью опросили 1600 россиян старше 18 лет.

«В этом году наибольшую народную любовь вновь получил Ярослав Дронов... укрепив свои позиции с 33% в 2023 г. до 38% в текущем замере», — отмечает ВЦИОМ.

Кроме того, 19% россиян назвали лучшим певца Олега Газманова, 10% — Григория Лепса, по 6% — Николая Баскова и Филиппа Киркорова, по 5% — Сергея Лазарева и Николая Расторгуева.

При этом среди эстрадных певиц большинство респондентов выделило Полину Гагарину, ее назвали лучшей 19% опрошенных. Также россияне голосовали за певиц Ларису Долину (10%), Анну Asti, Валерию, Ирину Аллегрову (по 7%).

Ранее жители страны выбрали лучших актеров года, ими стали Константин Хабенский и Сергей Бурунов.

