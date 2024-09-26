«Совместное решение»: SHAMAN сообщил о разводе со своей женой
График работы и уровень занятости не оставил времени на нормальную личную жизнь Ярослава Дронова с Еленой Мартыновой, стало известно НСН.
Певец, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) сообщил, что совместно с женой Еленой они приняли решение развестись.
СМИ ранее сообщили о появлении слухов о возможном разводе SHAMAN с женой.
«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — сказал Дронов.
Вместе с ростом популярности Ярослав Дронов нашел новую любовь в лице Елены Мартыновой. Супруга старше певца на 14 лет, в начале их романа она являлась успешным топ-менеджером. Их встреча произошла на одном из мероприятий, после чего они быстро приняли решение о свадьбе, которую провели в 2017 году. Мартынова – вторая жена артиста, до этого она была замужем за Александром Цыпкиным.
Ксения Собчак называла Елену «крутой пиарщицей», отметив, она якобы сделала своему супругу карьеру, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший топ-менеджер получил 6 лет колонии за мошенничество
- Байден одобрил выделение Украине оставшихся $5,5 млрд
- Песков: Подрыв «Северных потоков» совершили крупные государства
- Британский актер Тим Рот получил приглашение сняться в «Острых козырьках»
- Жена певца SHAMAN отреагировала на заявление артиста о разводе
- Песков назвал новую ядерную доктрину России сигналом для Запада
- В Израиле заявили, что будут бороться с движением «Хезболлах» до победы
- «Совместное решение»: SHAMAN сообщил о разводе со своей женой
- Премьер Грузии призвал Абхазию и Южную Осетию жить в единой стране
- Новак прокомментировал возможность возобновления экспорта бензина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru