«Совместное решение»: SHAMAN сообщил о разводе со своей женой

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — сказал Дронов.

Вместе с ростом популярности Ярослав Дронов нашел новую любовь в лице Елены Мартыновой. Супруга старше певца на 14 лет, в начале их романа она являлась успешным топ-менеджером. Их встреча произошла на одном из мероприятий, после чего они быстро приняли решение о свадьбе, которую провели в 2017 году. Мартынова – вторая жена артиста, до этого она была замужем за Александром Цыпкиным.

Ксения Собчак называла Елену «крутой пиарщицей», отметив, она якобы сделала своему супругу карьеру, передает «Радиоточка НСН».

