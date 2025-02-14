Шаман представил клип с Мизулиной
Певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) представил новый клип на песню «Я останусь с тобой». Об этом артист сообщил в Telegram-канале.
В ролике участвует глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Как отметил Шаман, идея видео «витала в воздухе»: в обществе обсуждали инициативы Госдумы о включении современных патриотических композиций в школьную программу и возвращении дискотек в школах.
«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню "Я останусь с тобой" в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами», — поделился исполнитель.
Ранее Шаман рассказал корреспонденту НСН, что его объединяет с Екатериной Мизулиной любовь к России.
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