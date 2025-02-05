«Узнаете позже!»: Шаман ответил на вопрос о свадьбе после «поцелуя» с Мизулиной
Ярослав Дронов заявил в беседе с НСН, что профессиональный артист сможет сыграть любовь без настоящих чувств.
Певец Шаман на премьере этно-оперы «Князь Владимир» в Государственном Кремлевском дворце прокомментировал корреспонденту НСН «поцелуй» с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и отметил, что обязательно сообщит о своей свадьбе, если она будет запланирована.
«Кто вам сказал, что он (поцелуй – ред. НСН) был или не был. Все, что нас объединяет с Екатериной Мизулиной – это любовь к России. А все остальное вы узнаете 9 марта на «LIVE Арене» на моей концертной программе "Ты моя"», - сказал Шаман.
На вопрос о том, когда артист снова будет готов жениться, Шаман ответил: «Узнаете!». Также Дронов отметил, что профессиональный артист сможет сыграть любовь без настоящих чувств.
«Если человек профессиональный артист, актер, то он даже божью коровку сможет сыграть, муху или таракана. Я пытаюсь учиться, это мой первый большой опыт такого участия. Образ князя Владимира затягивает, держит и долго не отпускает», - добавил он.
Игорь Матвиенко 5 февраля представил этно-оперу «Князь Владимир». Постановщик работал над проектом почти десять лет. Главную роль исполняет Шаман, а его жену – княгиню Рогнеду – играет Асият Сайгидова. Глава Лиги безопасного интернета также пришла поддержать артиста и поздравить его с важным событием в карьере.
«Поцелуй» Дронова Мизулиной стал одной из самых обсуждаемых тем вечером 3 февраля. Все случилось в одной из московских школ на концерте. Призывать поцеловаться пару начали дети. Под крики учеников Шаман склонился к Екатерине, но прикрыл их лица рукой. Судя по видео, которое успели снять с другого ракурса, можно сделать более однозначный вывод, что все-таки Дронов и Мизулина не целовались, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Седокова увезла сына после новости о смерти Тиммы
- Военный эксперт Кнуов заявил о параллелях между действиями Зеленского и Гитлера
- Путин поддержал идею льготной ипотеки для Курской области
- СМИ: США представят план по урегулированию на Украине на Мюнхенской конференции
- Путин похвалил морпехов и десантников за успехи на курском направлении
- В Самаре застрелен бывший мэр Тархов, следствие подозревает его внучку
- В Конгрессе США предложили запретить Маску получать федеральные контракты
- Путин поручил рассмотреть дополнительные компенсации жителям Курской области
- СМИ: В ФРГ допускают использование «Северного потока 2» для импорта водорода
- Азербайджан выделил Украине миллион долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru