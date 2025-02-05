«Узнаете позже!»: Шаман ответил на вопрос о свадьбе после «поцелуя» с Мизулиной

На вопрос о том, когда артист снова будет готов жениться, Шаман ответил: «Узнаете!». Также Дронов отметил, что профессиональный артист сможет сыграть любовь без настоящих чувств.

«Если человек профессиональный артист, актер, то он даже божью коровку сможет сыграть, муху или таракана. Я пытаюсь учиться, это мой первый большой опыт такого участия. Образ князя Владимира затягивает, держит и долго не отпускает», - добавил он.

Игорь Матвиенко 5 февраля представил этно-оперу «Князь Владимир». Постановщик работал над проектом почти десять лет. Главную роль исполняет Шаман, а его жену – княгиню Рогнеду – играет Асият Сайгидова. Глава Лиги безопасного интернета также пришла поддержать артиста и поздравить его с важным событием в карьере.

«Поцелуй» Дронова Мизулиной стал одной из самых обсуждаемых тем вечером 3 февраля. Все случилось в одной из московских школ на концерте. Призывать поцеловаться пару начали дети. Под крики учеников Шаман склонился к Екатерине, но прикрыл их лица рукой. Судя по видео, которое успели снять с другого ракурса, можно сделать более однозначный вывод, что все-таки Дронов и Мизулина не целовались, передает «Радиоточка НСН».

