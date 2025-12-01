«Иллюзия», сказки и Водолазкин: Какие фильмы сделали кассу ноября
«Иллюзия обмана 3» стала первым зарубежным фильмом, собравшим миллиард рублей в российском прокате в 2025 году, а «Авиатор» Михалкова-Кончаловского заработал в кинотеатрах лишь 139 миллионов рублей.
В ноябре впервые за год миллиард в российском прокате заработал зарубежный фильм. Девятым миллиардером года ожидаемо стала третья часть «Иллюзии обмана».
При этом новые сказки, ориентированные на семейную аудиторию, показали весьма скромные сборы. Картина «Авиатор» Егора Михалкова-Кончаловского, выход которой ожидали как зрители, так и кинотеатры, не смогла «взлететь» на старте проката, что лишило ее шанса на миллиард рублей.
«ИЛЛЮЗИЯ» НА МИЛЛИАРД
Лучший результат по итогу месяца показала картина «Иллюзия обмана 3». Фильм вышел в российский прокат 13 ноября и за первые выходные заработал 537,3 миллиона рублей. Спустя две недели картина стала девятым релизом года, преодолевшим планку в миллиард рублей сборов. На данный момент сборы составляют 1,3 миллиарда рублей. Это делает картину самым кассовым зарубежным релизом года. В общем списке кассовых фильмов проект занял седьмое место.
Как заявлял в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, сборам картины помог высокий зрительский интерес на фоне успешных осенних релизов. Кроме того «Иллюзия обмана» - узнаваемый бренд.
«Старт "Иллюзии обмана 3" в России составил одну треть от старта в США, что является беспрецедентным уровнем. В былые времена такого на крупных, полумейджорских картинах не было. У франшизы в России есть устоявшийся, популярный в широчайшем спектре аудитории бренд. Многие до сих пор пересматривают первую "Иллюзию обмана". В данном случае сработал бренд и отложенный спрос – любовь к большим западным артистам. Помог и разогретый рынок. В конце сентября, октябре и начале ноября кинохождение держалось на высоком уровне после летнего провала. «Иллюзия обмана 3» зашла на хорошую лыжню», - отмечал он.
СКАЗКИ И «АВИАТОР»
Новый фильм Александра Войтинского «Яга на нашу голову», премьера которого состоялась 13 ноября, заработал в прокате 224,7 миллиона рублей. Это позволило картине с большим отрывом от лидера занять второе место среди главных киноновинок месяца.
Как рассказывал НСН режиссер, картина подтверждает, что Баба Яга и Кощей Бессмертный вовсе не злые герои, просто на их долю выпало много испытаний.
«Баба Яга – ментальный герой в нашей культуре. Ее любят за мудрость, она хранит традиции и сторожит границу между миром сказки и реальностью. Ее также боятся за непредсказуемость и жестокость. Баба Яга одновременно страшная ведьма и строгая наставница. Одним словом, она - бабушка, а бабушки бывают разные. Кощея же не любят, а боятся за силу и несговорчивость. Он абсолютное зло, при этом жалок в своей помешанности на власти и богатстве. Я исповедую редкую философию, согласно которой плохих людей не бывает. Яга и Кощей для меня не плохие. Мы все хорошие, просто у нас была тяжелая жизнь, которая переломала и перепахала. Мы бываем странными, злыми, но всегда есть возможность стать лучше», - сообщал он.
На большом экране фильм уже посмотрело более 629 тысяч человек. Прокат картины продолжается, при этом она также доступна для просмотра на стримингах.
Заметно уступив «Яге на нашу голову», третий результат ноября показал «Авиатор» Егора Михалкова-Кончаловского. Премьера в кинотеатрах состоялась 20 ноября. Кинотеатры многого ожидали от картины, созданной по мотивам одноименного романа Евгения Водолазкина. Однако за две недели проката сборы едва превысили 139 миллионов рублей. Роман Исаев допустил, что проекту помешало противоречивое сарафанное радио.
«У картины очень неоднозначная реакция. Большому количеству зрителей она не понравилась, что, отразилось на цифрах. Жаль, что большой российский проект с топовыми актерами по очень яркому, современному литературному первоисточнику получился настолько невыразительным. Увы, ожидания индустрии и зрителей от этого релиза не оправдались. Фильм не взлетел сразу и уже не отыграет», - заявлял он.
Сказка «Маша и Медведи» с Виталией Корниенко тоже вышла в прокат 20 ноября и показала четвертый результат месяца, собрав в кинотеатрах 129 миллионов рублей.
ОТ УЖАСОВ К НОВОМУ ГОДУ
Топ-5 самых кассовых фильмов ноября замкнул триллер «Голосовой помощник». По сюжету компания бывших однокурсников арендует загородный дом с умной колонкой Аленой, которая внезапно предлагает друзьям сыграть в игру «Найди убийцу», чтобы выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги. Проект освоил в прокате 78,2 миллиона рублей.
Все прочие новинки проката, представленные в ноябре, на данный момент не собрали и 50 миллионов рублей. Шестое место по сборам показало новогоднее кино «Письмо Деду Морозу» с Иваном Охлобыстиным, Кристиной Асмус и Наталией Орейро. Аргетинская актриса сыграла в картине саму себя.
Сюжет выстроен вокруг истории Петра Безуглова, жизнь которого лишена фантазии. Однако все меняется, когда сын Ваня находит его детское письмо к Деду Морозу. Мальчик опускает письмо в новогодний почтовый ящик и все детские мечты Безуглова начинают сбываться. Картина появилась в афише кинотеатров с 27 ноября и за первые выходные проката заработала почти 45,5 миллиона рублей.
Чуть меньше, 42,6 миллиона рублей, освоила в прокате картина «Умри, моя любовь» с Робертом Патинсоном и Дженифер Лоуренс. В российских кинотеатрах ее представили 27 ноября.
Восьмой результат в прокате показал ужастик «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит», представленный в кинотеатрах с 13 ноября. Сборы составили почти 33,7 миллиона рублей. Десятку лучших сборов замкнула комедия «Лысый нянь» с Никитой Панфиловым, собравшая 33,6 миллиона рублей. В кинотеатрах фильм представили также с 13 ноября.
Прочие проекты, представленные на большом экране в ноябре, куда меньше заинтересовали зрителя. Среди них «Огненный мальчик» Надежды Михалковой с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной (3,6 миллиона рублей) и «Искупление» Константина Еронина с Сергеем Безруковым, Виктором Сухоруковым и Никитой Кологривым (3,4 миллиона рублей).
Также скромные сборы получили такие зарубежные фильмы, как «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем (25,7 миллиона рублей), «Сентиментальная ценность» (12,8 миллиона рублей),«Новая волна» (11,9 миллиона рублей), «Я бы тебя пнула, если бы могла» (5,4 миллиона рублей).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку запретили выезд из Украины
- «Скидки против козырей»: Почему Турция не откажется от российского газа
- Пекари пообещали россиянам сохранить ржаной хлеб
- Рособрнадзор вынес предостережения трём вузам
- Ужин в тишине: Рестораны отказываются от фоновой музыки из-за штрафов
- «Не выживем и трех лет»: Аграрии ждут увеличения господдержки
- Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнением
- «Закладываем полмиллиона»: Безвизовая Саудовская Аравия не заменит россиянам Дубай
- Столичные официанты смогут заработать до 300 тысяч рублей в новогодние каникулы
- Россиянам назвали главные «ред флаги» новогодних гирлянд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru