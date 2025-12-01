«ИЛЛЮЗИЯ» НА МИЛЛИАРД

Лучший результат по итогу месяца показала картина «Иллюзия обмана 3». Фильм вышел в российский прокат 13 ноября и за первые выходные заработал 537,3 миллиона рублей. Спустя две недели картина стала девятым релизом года, преодолевшим планку в миллиард рублей сборов. На данный момент сборы составляют 1,3 миллиарда рублей. Это делает картину самым кассовым зарубежным релизом года. В общем списке кассовых фильмов проект занял седьмое место.

Как заявлял в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, сборам картины помог высокий зрительский интерес на фоне успешных осенних релизов. Кроме того «Иллюзия обмана» - узнаваемый бренд.

«Старт "Иллюзии обмана 3" в России составил одну треть от старта в США, что является беспрецедентным уровнем. В былые времена такого на крупных, полумейджорских картинах не было. У франшизы в России есть устоявшийся, популярный в широчайшем спектре аудитории бренд. Многие до сих пор пересматривают первую "Иллюзию обмана". В данном случае сработал бренд и отложенный спрос – любовь к большим западным артистам. Помог и разогретый рынок. В конце сентября, октябре и начале ноября кинохождение держалось на высоком уровне после летнего провала. «Иллюзия обмана 3» зашла на хорошую лыжню», - отмечал он.