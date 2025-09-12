Супержанр для зрителя: Войтинский объяснил интерес к сказкам в кино

Александр Войтинский рассказал НСН, что привело к эпохе сказочного ренессанса в российском кино.

Голливуд много лет формировал у зрителя потребность в сказочных приключениях, неудивительно, что с уходом зарубежных студий в российском кино наступила эпоха сказочного ренессанса. Об этом в беседе с НСН заявил режиссер семейного фэнтези «Яга на нашу голову» Александр Войтинский.

Фильм расскажет о 10-летнем мальчике Пете, который понимает, что его новая воспитательница — Баба Яга. Сказочная героиня вынуждена быть «няней под прикрытием», поскольку потеряла свою ступу. Пете предстоит помочь ей вернуть магические силы. Фильм выходит в российский прокат с 13 ноября. По словам Войтинского, перенос сказочных персонажей в контекст современной действительности неслучаен.

«В России наступила эпоха сказочного ренессанса. Голливуд, царивший много лет, сформировал и разогрел потребность зрителей в сказочных приключениях. Затем ушел с рынка, но острая и ненасытная потребность у зрителей осталась. В эту воронку потребностей устремились старые добрые русские сказки. В них одни и те же коренные черты. При этом зрителю нужны все новые и новые сказки, непохожие на вчерашние, классический репертуар неизбежно исчерпывается. Так сказочные герои нашего фильма оказались в современном мире. Им стало скучно в сказочном мире, они исходили его вдоль и поперек, и захотелось чего-то новенького», - заявил он.

Режиссер также отметил, что его новый фильм будет интересен не только детям, но и взрослым.

«Детское кино давно перестало быть только детским. Дети ведь не могут сами прийти в кино, их приводят родители, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. Взрослым в кино тоже должно быть интересно,, иначе в следующий раз они детей не приведут. Взрослые тоже должны уйти из кинотеатра счастливыми, узнавшими что-то. Индустрия давно это поняла, детские сказки стали такими, что иной раз взрослого от них не оттащишь. Юмор, аттракционы и проблематика давно стали актуальными для взрослого зрителя, при этом доступными и разрешенными для детей. В итоге сказка стала супержанром для зрителей всех возрастов», - сказал собеседник НСН.

Роль Бабы Яги в новой картине воплотила Светлана Ходченкова, а Константина Бессмертина (Кощея) – Юрий Колокольников. Войтинский в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что мечтал, чтобы именно эти актеры сыграли сказочных персонажей в проекте.

