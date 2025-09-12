Режиссер также отметил, что его новый фильм будет интересен не только детям, но и взрослым.

«Детское кино давно перестало быть только детским. Дети ведь не могут сами прийти в кино, их приводят родители, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. Взрослым в кино тоже должно быть интересно,, иначе в следующий раз они детей не приведут. Взрослые тоже должны уйти из кинотеатра счастливыми, узнавшими что-то. Индустрия давно это поняла, детские сказки стали такими, что иной раз взрослого от них не оттащишь. Юмор, аттракционы и проблематика давно стали актуальными для взрослого зрителя, при этом доступными и разрешенными для детей. В итоге сказка стала супержанром для зрителей всех возрастов», - сказал собеседник НСН.

Роль Бабы Яги в новой картине воплотила Светлана Ходченкова, а Константина Бессмертина (Кощея) – Юрий Колокольников. Войтинский в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что мечтал, чтобы именно эти актеры сыграли сказочных персонажей в проекте.

