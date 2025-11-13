Наталия Орейро восхитилась традициями российского кино
Важно снимать фильмы, основанные на традициях своей страны, отметила актриса Наталия Орейро в рамках презентации новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». Ее слова приводит RT.
Событие прошло при поддержке RT на киностудии им. Горького. Орейро подключилась к нему по видеосвязи из Аргентины.
«Для меня очень важно национальное кино. Важно, что вы сохраняете свои традиции, снимаете фильмы, основанные на своих традициях. Когда вы будете меня приглашать участвовать в ваших историях, я всегда буду очень благодарна», - сказала она.
В процессе съемок в проекте актриса посетила Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию.
Помимо Орейро в комедии «Письмо Деду Морозу» снимались Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и другие. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 27 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».
