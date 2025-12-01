«В ноябре 2205 год HoReCa входит в топ-5 сфер деятельности с наибольшим числом вакансий. На первом месте ретейл (больше всего вакансий), далее промышленность, производство, строительство, проектирование, недвижимость, транспорт, логистика, склад, ВЭД, затем туризм, гостиницы и общественное питание. За месяц резюме в сфере «Туризм, гостиницы, общественное питание» в целом по РФ стало на 14% больше. Это ежегодный сезонный тренд: россияне ищут подработку на период январских каникул», - отметила она.

Она также рассказала, сколько могут заработать повара и официанты в высокий сезон.

«Анализ активных резюме, размещенных соискателями временной занятости на SuperJob за ноябрь 2025, показывает, что самым популярным вариантом подработки сейчас являются позиции продавцов и кассиров в ретейле. Сфера курьерской доставки — на втором месте. HoReCa — на третьем месте: россияне размещают резюме на соискание подработки официантами и барменами. В Москве повар-кассир сегодня зарабатывает от 85 тысяч до 140 тысяч рублей, за год рост зарплаты составил 6%. Официант зарабатывает от 100 до 180 тысяч рублей в месяц, но в высокий сезон зарплата доходит до 300 тысяч рублей с учетом чаевых. Рост за год – 11%», - добавила собеседница НСН.

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», 36% россиян планирует работать в новогодние праздники. 16% будут трудиться на основной работе, 13% совместят основную должность с подработкой, а 7% займутся исключительно дополнительным заработком. При этом большинство трудящихся в праздники предпочитают гибкий график. Сменный режим выбирают 33% участников исследования, а вахтовый метод — 6%.

