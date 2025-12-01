Столичные официанты смогут заработать до 300 тысяч рублей в новогодние каникулы
Самым популярным вариантом подработки сейчас являются позиции продавцов и кассиров в ретейле, сфера курьерской доставки — на втором месте, HoReCa — на третьем месте, заявила НСН Наталья Голованова.
Официанты в Москве в высокий сезон могут заработать до 300 тысяч в месяц, в целом общепит вырывается вперед по подработкам накануне январских каникул, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
За год россияне стали в два раза чаще — на 122% — откликаться на вакансии в общественном питании, сообщили в «Авито Подработке». Среди ключевых специальностей в общепите самый заметный рост интереса наблюдается к позиции повара-кассира: исполнители стали в 2,6 раза (+161% год к году) чаще откликаться на такие предложения о подработке. При этом бизнес демонстрирует сопоставимую динамику: число предложений о частичной занятости по этой позиции выросло на 160%, пишут «Известия». Голованова отметила, что сейчас также будет влиять сезонный фактор.
«В ноябре 2205 год HoReCa входит в топ-5 сфер деятельности с наибольшим числом вакансий. На первом месте ретейл (больше всего вакансий), далее промышленность, производство, строительство, проектирование, недвижимость, транспорт, логистика, склад, ВЭД, затем туризм, гостиницы и общественное питание. За месяц резюме в сфере «Туризм, гостиницы, общественное питание» в целом по РФ стало на 14% больше. Это ежегодный сезонный тренд: россияне ищут подработку на период январских каникул», - отметила она.
Она также рассказала, сколько могут заработать повара и официанты в высокий сезон.
«Анализ активных резюме, размещенных соискателями временной занятости на SuperJob за ноябрь 2025, показывает, что самым популярным вариантом подработки сейчас являются позиции продавцов и кассиров в ретейле. Сфера курьерской доставки — на втором месте. HoReCa — на третьем месте: россияне размещают резюме на соискание подработки официантами и барменами. В Москве повар-кассир сегодня зарабатывает от 85 тысяч до 140 тысяч рублей, за год рост зарплаты составил 6%. Официант зарабатывает от 100 до 180 тысяч рублей в месяц, но в высокий сезон зарплата доходит до 300 тысяч рублей с учетом чаевых. Рост за год – 11%», - добавила собеседница НСН.
Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», 36% россиян планирует работать в новогодние праздники. 16% будут трудиться на основной работе, 13% совместят основную должность с подработкой, а 7% займутся исключительно дополнительным заработком. При этом большинство трудящихся в праздники предпочитают гибкий график. Сменный режим выбирают 33% участников исследования, а вахтовый метод — 6%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ужин в тишине: Рестораны отказываются от фоновой музыки из-за штрафов
- «Не выживем и трех лет»: Аграрии ждут увеличения господдержки
- Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнением
- «Закладываем полмиллиона»: Безвизовая Саудовская Аравия не заменит россиянам Дубай
- Столичные официанты смогут заработать до 300 тысяч рублей в новогодние каникулы
- Россиянам назвали главные «ред флаги» новогодних гирлянд
- Россиян предупредили о проверках договоров с самозанятыми в 2026 году
- «Иллюзия», сказки и Водолазкин: Какие фильмы сделали кассу ноября
- Умерла старейшая жительница России
- Россиянам рассказали о защите при покупке квартиры на вторичном рынке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru