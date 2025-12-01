Россиянам назвали главные «ред флаги» новогодних гирлянд
При покупке гирлянд необходимо обратить внимание на производителя и защиту, заявил НСН Дмитрий Зорин.
Судить о гирлянде необходимо по упаковке, где должна быть вся информация о безопасности и производителе. В этом случае лучше лишний раз переплатить, чем сэкономить, рассказал председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин в беседе с НСН.
При установке гирлянд с наружной стороны окна важно учитывать нормы эксплуатации общего имущества и требования пожарной безопасности. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, необходимо согласовывать такие действия с управляющей организацией, сообщает RT. Зорин согласился с такой позицией.
«Комментарий депутата вполне логичен: уличные гирлянды — это всё-таки электрооборудование, а не просто украшение. Фасады действительно относятся к общему имуществу, и в разных домах правила могут отличаться. Но ключевой принцип один: любые подключения снаружи окна должны быть безопасными и не должны нарушать требования управляющей компании. На практике чаще всего вопросы возникают не из-за самой гирлянды, а из-за способа её крепления и подключения. Если гирлянда предназначена для улицы, имеет влагозащиту и сертификацию, а провода не проходят через створку окна "наперекосяк", проблем обычно не бывает», — подчеркнул он.
Зорин также дал совет, как выбрать надежную гирлянду для себя.
«Для дома достаточно гирлянды с базовой защитой, но для улицы — никакой романтики без реальной влагозащиты. Минимум IP44, а лучше IP65. У уличных гирлянд блок питания и разъёмы должны быть герметичными. Качественные гирлянды обязаны иметь сертификат соответствия. Если на упаковке нет данных о сертификации — это сигнал, что производитель экономил на всём. На упаковке должна быть указана степень защиты, параметры питания и информация о производителе. Отсутствие хотя бы одного пункта — "красный флаг". Хорошая гирлянда не может стоить как кружка кофе. Переплата в несколько сотен рублей — это инвестиция в спокойный Новый год. Специализированные магазины и крупные DIY-сети — самый надёжный путь. Там следят за сертификатами и условиями хранения. Маркетплейсы — не проблема. Проблема — безымянные продавцы на маркетплейсах. Если у товара нет документов или скрыт производитель — лучше пройти мимо. Главное правило: покупайте гирлянду так же внимательно, как электрочайник. Это электрооборудование, а не просто игрушка», — указал он.
Ранее руководитель категории «Мебель и Интерьер» на «Авито» Никита Ткачев рассказал НСН, как сильно у россиян вырос спрос на гирлянды.
