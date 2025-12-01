Судить о гирлянде необходимо по упаковке, где должна быть вся информация о безопасности и производителе. В этом случае лучше лишний раз переплатить, чем сэкономить, рассказал председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин в беседе с НСН.



При установке гирлянд с наружной стороны окна важно учитывать нормы эксплуатации общего имущества и требования пожарной безопасности. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, необходимо согласовывать такие действия с управляющей организацией, сообщает RT. Зорин согласился с такой позицией.

{{related_post_1R!ECY5390}}

«Комментарий депутата вполне логичен: уличные гирлянды — это всё-таки электрооборудование, а не просто украшение. Фасады действительно относятся к общему имуществу, и в разных домах правила могут отличаться. Но ключевой принцип один: любые подключения снаружи окна должны быть безопасными и не должны нарушать требования управляющей компании. На практике чаще всего вопросы возникают не из-за самой гирлянды, а из-за способа её крепления и подключения. Если гирлянда предназначена для улицы, имеет влагозащиту и сертификацию, а провода не проходят через створку окна "наперекосяк", проблем обычно не бывает», — подчеркнул он.



Зорин также дал совет, как выбрать надежную гирлянду для себя.