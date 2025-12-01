Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнением

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Шри-Ланки Ануре Кумару Диссанаяке в связи с гибелью людей из-за наводнений и оползней. Об этом пишет RT.

Отмечается, что российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным погибших.

«Прошу передать... также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил Путин в телеграмме, направленной президенту Шри-Ланки.

Циклон «Дитвах» обрушился на островное государство в конце ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По последним данным, погибли не менее 355 человек, пострадали более 1,1 миллиона человек.

