Пекари пообещали россиянам сохранить ржаной хлеб
Падение урожая ржи не приведет к исчезновению привычного хлеба, заявил НСН Юрий Кацнельсон.
Ржаной хлеб — это достояние России, поэтому производители никогда от него не откажутся, но сегодня наращивать его количество на рынке просто невыгодно, рассказал НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Ржаное производство за последние 35 лет сократилось в 15 раз. Об этом на международной конференции «Современное хлебопечение – 2025» заявил президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко. По его словам, производство ржи в 2025 году прогнозируется на уровне 1,1 миллиона тонн, а в 1990 году в стране было собрано 16,4 миллиона тонн. Кацнельсон не согласился с тем, что эти цифры говорят о каких-то катастрофических итогах.
«Ржаной хлеб пользуется устойчивым спросом, да и вполне достаточно муки — дефицита нет. Посевные площади сокращаются, потому что выгоднее выращивать пшеницу. Это обычная экономика. Мукомольные заводы тоже не страдают, потому что они закупают зерно в Белоруссии. Мы не откажемся от ржаного хлеба, но для того, чтобы его производилось больше, нужен хороший пиар. В Финляндии даже была целая государственная программа по стимулированию потребления, и они добились успехов. Если бы государство еще субсидировало ржаное производство, то цены на такой хлеб снизились бы. Мельничной мощности у нас вполне хватает для переработки ржи. Ржаной хлеб — это наш национальный продукт, поэтому почему мы должны от него отказаться?», — указал он.
Кацнельсон добавил, что россияне даже потребляют хлеб больше нормы.
«Россияне не стали есть меньше хлеба. Показатель держится в районе 11 миллионов тонн. В ряде регионов это выше рекомендаций Минздрава — потреблять 93 килограмма хлеба в год. В среднем по России показатель не менее 113-116 килограмм. Еще для многих хлеб является базовым элементом еды: борщ взяли, к нему еще кусочек хлеба. Да и по части насыщения, при чувстве голода, хлеб — это универсальный продукт. Там есть все, что нужно для жизнедеятельности человека», — добавил он.
Ранее Кацнельсон объяснил НСН, почему в России не вырастут цены на хлеб.
