Ржаной хлеб — это достояние России, поэтому производители никогда от него не откажутся, но сегодня наращивать его количество на рынке просто невыгодно, рассказал НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.



Ржаное производство за последние 35 лет сократилось в 15 раз. Об этом на международной конференции «Современное хлебопечение – 2025» заявил президент Союза мукомолов РФ Игорь Свириденко. По его словам, производство ржи в 2025 году прогнозируется на уровне 1,1 миллиона тонн, а в 1990 году в стране было собрано 16,4 миллиона тонн. Кацнельсон не согласился с тем, что эти цифры говорят о каких-то катастрофических итогах.