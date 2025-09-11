В центре сюжета фильма история 10-летнего мальчика Пети, который понимает, что его новая воспитательница — Баба Яга. Фильм выходит в российский прокат с 13 ноября. Главную роль в картине исполнил Александр Самусев, Бабу Ягу воплотит Светлана Ходченкова, а Константина Бессмертина (Кощея) – Юрий Колокольников. Войтинский отметил, что мечтал о таком актерском составе.

«Мы долго искали мальчика на главную роль. В возрасте 10 лет найти звезду сложно, но мы справились. В шорт-листе оставалось 9 человек, из них в финал вышли трое и в итоге остался один потрясающий парень, прирожденный актер, очень светлый и умный не по годам. Светлану Ходченкову и Юрия Колокольникова мы не искали, я о них мечтал. Видел Ягу и Кощея именно такими, оставалось только молиться, чтобы им понравился сценарий, ведь актеры очень заняты и строго выбирают. Нам сказочно повезло, сценарий им понравился и время для нас они нашли», - заявил он.