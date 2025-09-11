«Плохих людей не бывает»: Войтинский назвал Ягу и Кощея ментальными героями
Александр Войтинский заявил НСН, что мечтал, чтобы сказочных персонажей в его новом фильме «Яга на нашу голову» сыграли именно Светлана Ходченкова и Юрий Колокольников.
Баба Яга и Кощей Бессмертный вовсе не злые герои, просто на их долю выпало много испытаний, рассказал НСН режиссер семейного фэнтези «Яга на нашу голову» Александр Войтинский.
В центре сюжета фильма история 10-летнего мальчика Пети, который понимает, что его новая воспитательница — Баба Яга. Фильм выходит в российский прокат с 13 ноября. Главную роль в картине исполнил Александр Самусев, Бабу Ягу воплотит Светлана Ходченкова, а Константина Бессмертина (Кощея) – Юрий Колокольников. Войтинский отметил, что мечтал о таком актерском составе.
«Мы долго искали мальчика на главную роль. В возрасте 10 лет найти звезду сложно, но мы справились. В шорт-листе оставалось 9 человек, из них в финал вышли трое и в итоге остался один потрясающий парень, прирожденный актер, очень светлый и умный не по годам. Светлану Ходченкову и Юрия Колокольникова мы не искали, я о них мечтал. Видел Ягу и Кощея именно такими, оставалось только молиться, чтобы им понравился сценарий, ведь актеры очень заняты и строго выбирают. Нам сказочно повезло, сценарий им понравился и время для нас они нашли», - заявил он.
Режиссер подчеркнул, что Баба Яга и Кощей для него неплохие персонажи.
«Баба Яга – ментальный герой в нашей культуре. Ее любят за мудрость, она хранит традиции и сторожит границу между миром сказки и реальностью. Ее также боятся за непредсказуемость и жестокость. Баба Яга одновременно страшная ведьма и строгая наставница. Одним словом, она - бабушка, а бабушки бывают разные. Кощея же не любят, а боятся за силу и несговорчивость. Он абсолютное зло, при этом жалок в своей помешанности на власти и богатстве. Я исповедую редкую философию, согласно которой плохих людей не бывает. Яга и Кощей для меня не плохие. Мы все хорошие, просто у нас была тяжелая жизнь, которая переломала и перепахала. Мы бываем странными, злыми, но всегда есть возможность стать лучше. Зло – не суть персонажа, а трагический момент его развития, тяжкий, но часто неизбежный этап перехода из тьмы в свет. Подобным переходом мы и занимаемся в нашем фильме», - рассказал Войтинский.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне относят к ключевым для национальной идентичности героям таких анимационных персонажей, как Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка, Кот Матроскин из «Простоквашино» и Винни-Пух, передает «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У Джорджо Армани нашли два завещания
- Сийярто: Рубио заверил, что Трамп продолжит мирные усилия по Украине
- Россияне прятались в отелях от потопа на Бали
- В США нашли винтовку, из которой могли застрелить Чарли Кирка
- Гильдия автошкол рассказала, как обуздать цены на обучение водителей
- В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на туризм
- В Брянской области мужчина ранен при атаке БПЛА
- «Плохих людей не бывает»: Войтинский назвал Ягу и Кощея ментальными героями
- Почему НАТО использует истребители для борьбы с дронами
- ФБР обнародовало фотографии мужчины по делу Кирка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru