Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку запретили выезд из Украины

Он отметил, что это «хрестоматийная история», в ходе которой человек сначала приобщается к построению людоедской системы, а затем сам попадает в её жернова.

«Франкенштейн пришел за одним из двух родителей», - написал парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак перед своей отставкой добивался увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и других силовиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

