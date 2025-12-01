Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку запретили выезд из Украины
Украинские пограничники получили письмо о запрете на выезд из Украины бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака. Как пишет RT, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он отметил, что это «хрестоматийная история», в ходе которой человек сначала приобщается к построению людоедской системы, а затем сам попадает в её жернова.
«Франкенштейн пришел за одним из двух родителей», - написал парламентарий.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак перед своей отставкой добивался увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и других силовиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
