Украинские пограничники получили письмо о запрете на выезд из Украины бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака. Как пишет RT, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

От Зеленского — на фронт: Приведет ли отставка Ермака к «краху» на Украине?

Он отметил, что это «хрестоматийная история», в ходе которой человек сначала приобщается к построению людоедской системы, а затем сам попадает в её жернова.

«Франкенштейн пришел за одним из двух родителей», - написал парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак перед своей отставкой добивался увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и других силовиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

