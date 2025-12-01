«Скидки против козырей»: Почему Турция не откажется от российского газа
Турция может использовать угрозы США для выбивания скидок у поставщиков газа, но не откажется от статуса «хаба» на пути из РФ в Европу, заявил в интервью НСН Сергей Пикин.
Возможный отказ Турции от покупки российского газа ударит и по другим странам, при этом Москве некуда перенаправлять эти потоки, объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее стало известно, что США усиливают давление на Турцию из-за закупок российских энергоносителей. Вашингтон все активнее склоняет союзников по НАТО к отказу от энергетического сотрудничества с Москвой. Пикин усомнился, что Анкара пойдет на такой шаг.
«Главный козырь США - это торговые санкции и тарифы, с помощью которых решаются все вопросы в мире. Если что-то кому-то не нравится, вводится повышенный торговый тариф на товары, которые поступают в США. Есть еще более жесткий вариант - прямые санкции, но в отношении Турции такого не будет, хотя, как показывает практика, США сейчас могут и этим не побрезговать. В целом Турция, исходя из заявлений, которые сейчас делаются, не готова отказываться от российского газа. Она выступает в роли условного газового хаба - покупает газ из Азербайджана, Ирана и России по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку". Для Турции наличие этих объемов важно, потому они хотят дальше газ максимально передавать в Европу и на этом зарабатывать. Турки используют подобные инсинуации, чтобы выбить побольше скидок у поставщиков, но я пока не вижу предпосылок, чтобы они отказались от того, что им реально выгодно», - отметил эксперт.
При этом он отметил, что газ, который идет из России в Турцию, нельзя куда-то перенаправить.
«Этот газ никуда нельзя перенаправить. У нас эти объемы привязаны к трубам, а трубы идут из точки А в точку Б. В отличие от сжиженного газа, у трубы на конце всегда есть конкретный покупатель. Если бы это был сжиженный газ, можно было бы лавировать между Европой и Азией, но, как показывает практика "Северных потоков" и транзита через Белоруссию, если труба перекрывается и перестает работать, поставлять газ уже некуда. Турция занимает второе место после Китая по объемам поставок российского газа. Эти объемы хотелось бы сохранить, потому что это газ не только для турецкого рынка, но и для других покупателей, начиная с той же самой Венгрии. Для нас турецкий транзит очень важен», - заключил собеседник НСН.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Индия полностью не откажется от экспорта российской нефти.
