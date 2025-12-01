Возможный отказ Турции от покупки российского газа ударит и по другим странам, при этом Москве некуда перенаправлять эти потоки, объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее стало известно, что США усиливают давление на Турцию из-за закупок российских энергоносителей. Вашингтон все активнее склоняет союзников по НАТО к отказу от энергетического сотрудничества с Москвой. Пикин усомнился, что Анкара пойдет на такой шаг.