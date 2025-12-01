Саудовская Аравия - дорогая и специфическая для туристов страна, поэтому отмена виз для россиян не приведет к их массовому наплыву, заявил в интервью НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов. Однако гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов настроен не так скептически.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия отменила визы для россиян, которые будут находиться там до 90 дней. Прямой перелёт из Москвы в столицу этой страны, город Эр-Рияд стоит сегодня 10-12 тысяч рублей. Арзуманов предупредил, что на отдых в Саудовской Аравии надо закладывать от полумиллиона рублей на двоих.