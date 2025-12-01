«Закладываем полмиллиона»: Безвизовая Саудовская Аравия не заменит россиянам Дубай
В Саудовской Аравии нет «развлекаловки» с женщинами и алкоголем, которые любит российская «массовка», сказал в эфире НСН Воскан Арзуманов, однако Дмитрий Арутюнов указал на море и места для блогеров.
Саудовская Аравия - дорогая и специфическая для туристов страна, поэтому отмена виз для россиян не приведет к их массовому наплыву, заявил в интервью НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов. Однако гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов настроен не так скептически.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия отменила визы для россиян, которые будут находиться там до 90 дней. Прямой перелёт из Москвы в столицу этой страны, город Эр-Рияд стоит сегодня 10-12 тысяч рублей. Арзуманов предупредил, что на отдых в Саудовской Аравии надо закладывать от полумиллиона рублей на двоих.
«Ни Египет, ни Дубай, ни Иорданию нельзя сравнивать с Саудовской Аравией. Стоимость отдыха в Саудовской Аравии приблизительно такая же, как в Омане, это на 35-40% дороже, чем в Эмиратах. С ценами в Саудовской Аравии будут сопоставимы отели на "Пальме" (искусственный остров в Дубае – прим. НСН), при этом в ОАЭ достаточно много и дешевого продукта, можно недорого погулять и отдохнуть. Про Египет я вообще молчу, он еще дешевле. Саудовская Аравия приближена по стоимости к лакшери отдыху, на двоих надо закладывать где-то от полумиллиона рублей, это дорогая страна, там совершенно другой уровень жизни. При этом в Саудовской Аравии достаточно специфический туризм. Женщины, алкоголь, "развлекаловка", все, что так любит наша "массовка" - этого ничего не будет. Отмена виз, конечно же, увеличит количество туристов, но в этой стране мы должны будем соблюдать ее законы. Это будут какие-то немассовые истории: либо религиозные темы, либо FIT-туристы (свободные, независимые путешественники – прим НСН), которые просто хотят сгонять посмотреть новую страну», - отметил эксперт.
Со своей стороны, Дмитрий Арутюнов назвал «огромным» туристический потенциал этой страны.
«Потенциал для туризма в Саудовской Аравии огромный. Мы практически ежедневно продаем туда туры. По сравнению с 2023 годом, когда туда открылись прямые рейсы, мы наблюдаем рост популярности этого направления в 3-4 раза. По площади это просто колоссальная страна, если сравнить с Эмиратами, Катаром ил Бахрейном. Например, там есть каньон "Edge of the World", который можно сравнить только с Гранд-Каньоном с США. Саудовское побережье Красного моря в полтора раза длиннее, чем в Египте. Там есть горные массивы, огромные пустыни, есть проект Red Sea Project – гостиница на побережье моря с шикарными пляжами и бунгало, похожими на НЛО – этот объект очень популярен среди блогеров. Под Эр-Риядом строится колоссальный проект Qiddiya, где 1 декабря открылся первый парк развлечений, а будет еще несколько. Там есть Аль-Ула, это вторая набатейская столица после Петры, которая является достоянием ЮНЕСКО. Плюс на территории Саудовской Аравии находятся две главные мусульманские святыни Мекка и Медина», - рассказал Арутюнов.
По его словам, в 2026 году рейсы в Саудовскую Аравию из Москвы станут ежедневными.
«С августа авиакомпания FlyNAS начала совершать прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву, с октября к ним присоединился национальный авиаперевозчик этой страны, авиакомпания Saudia. Сначала она делала рейсы три раза в неделю, в ближайшем будущем их будет пять, а после Нового года, мы надеемся, это будут ежедневные рейсы. При этом они собираются летать не только в Москву, но и в Казань, Грозный, Сочи, возможно, в другие города», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в конце 2025 – начале 2026 года планируется в тестовом режиме запуск единой туристической визы стран Персидского залива – GCC Grand Tours. которая позволит посещать шесть стран: ОАЭ, Саудовскую Аравию Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
