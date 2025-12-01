«По разным направлениям у нас разная ситуация. Мы закрываем 20% мировой потребности в пшенице, являемся крупнейшим поставщиком. А в сегменте продовольственных товаров у нас не очень большая доля. Наша доля за последние годы увеличивается, но в самый последний сезон начался откат. Не знаю, насколько этот тренд будет устойчивым. Все будет зависеть от того, какая аграрная политика будет проводиться у нас в стране. Сейчас эта политика демотивирует нашу производственную базу. Если эти препятствия убрать, у нас огромный потенциал для роста. Мы можем нарастить и урожайность, и площади. Увеличить производство для России – не проблема, были бы экономические стимулы. Помощь аграриям не работает сегодня, надо хотя бы убрать палки из колес. У аграриев забрали два триллиона рублей (из-за экспортных пошлин на зерно, прим. НСН), а вернули в виде субсидий десятки миллиардов, даже не сотню», - рассказал он.

С ним частично согласился председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев. По его мнению, российские аграрии к такому вызову пока не готовы именно из-за недостаточной поддержки со стороны государства.

«Мы к этому вызову пока не очень готовы. Во всем мире сельскому хозяйству предоставляются субсидии, делаются компенсации. У нас эта компенсация в 30 раз меньше, чем в странах Евросоюза. Поэтому с такими темпами поддержки мы не выживем и трех-пяти лет. Куда мы собираемся увеличивать? Нужно озаботиться поддержкой аграриев», - добавил собеседник НСН.

Статус агронома достаточно высок, как и зарплата, однако в России не хватает специалистов по отдельным культурам, что тормозит внедрение в отрасль современных технологий, снижает урожайность и инвестиции, рассказала НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

