«Не выживем и трех лет»: Аграрии ждут увеличения господдержки
У аграриев забрали два триллиона рублей из-за экспортных пошлин на зерно, а вернули в виде субсидий десятки миллиардов, заявил НСН Аркадий Злочевский.
Увеличить производство в сельском хозяйстве для России – не проблема, но нужны экономические стимулы от государства, а не препятствия, заявил НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
К 2050 году, чтобы обеспечить мир продуктами, агросектору потребуется поднять объемы производства приблизительно на 50–70%, иначе мировые потребности останутся не закрыты, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков, передает РИА Новости. Злочевский назвал условия для такого скачка.
«По разным направлениям у нас разная ситуация. Мы закрываем 20% мировой потребности в пшенице, являемся крупнейшим поставщиком. А в сегменте продовольственных товаров у нас не очень большая доля. Наша доля за последние годы увеличивается, но в самый последний сезон начался откат. Не знаю, насколько этот тренд будет устойчивым. Все будет зависеть от того, какая аграрная политика будет проводиться у нас в стране. Сейчас эта политика демотивирует нашу производственную базу. Если эти препятствия убрать, у нас огромный потенциал для роста. Мы можем нарастить и урожайность, и площади. Увеличить производство для России – не проблема, были бы экономические стимулы. Помощь аграриям не работает сегодня, надо хотя бы убрать палки из колес. У аграриев забрали два триллиона рублей (из-за экспортных пошлин на зерно, прим. НСН), а вернули в виде субсидий десятки миллиардов, даже не сотню», - рассказал он.
С ним частично согласился председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев. По его мнению, российские аграрии к такому вызову пока не готовы именно из-за недостаточной поддержки со стороны государства.
«Мы к этому вызову пока не очень готовы. Во всем мире сельскому хозяйству предоставляются субсидии, делаются компенсации. У нас эта компенсация в 30 раз меньше, чем в странах Евросоюза. Поэтому с такими темпами поддержки мы не выживем и трех-пяти лет. Куда мы собираемся увеличивать? Нужно озаботиться поддержкой аграриев», - добавил собеседник НСН.
Статус агронома достаточно высок, как и зарплата, однако в России не хватает специалистов по отдельным культурам, что тормозит внедрение в отрасль современных технологий, снижает урожайность и инвестиции, рассказала НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пекари пообещали россиянам сохранить ржаной хлеб
- Ужин в тишине: Рестораны отказываются от фоновой музыки из-за штрафов
- «Не выживем и трех лет»: Аграрии ждут увеличения господдержки
- Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнением
- «Закладываем полмиллиона»: Безвизовая Саудовская Аравия не заменит россиянам Дубай
- Столичные официанты смогут заработать до 300 тысяч рублей в новогодние каникулы
- Россиянам назвали главные «ред флаги» новогодних гирлянд
- Россиян предупредили о проверках договоров с самозанятыми в 2026 году
- «Иллюзия», сказки и Водолазкин: Какие фильмы сделали кассу ноября
- Умерла старейшая жительница России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru