Рособрнадзор вынес предостережения трём вузам

МИД назвал безответственными заявления НАТО про «упреждающие удары» по РФ Не менее 16 домов повреждены в Северском районе Кубани при атаке БПЛА ABC News узнал об обсуждении на встрече во Флориде судьбы активов РФ Число выданных ипотечных кредитов в РФ за 11 месяцев упало на 35% Никас Сафронов заявил НСН об ослаблении школы искусств в РФ