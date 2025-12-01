Рособрнадзор вынес предостережения трём вузам
Рособрнадзор вынес трём вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщает RT.
Как уточнили в ведомстве, речь идёт о Санкт-Петербургском госуниверситете, Московском государственном лингвистическом университете и Волгоградском государственном аграрном университете.
«Рособрнадзор... предложил вузам принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля в сфере образования», - говорится в сообщении.
Ранее Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку») госаккредитации по четырем образовательным программам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, почему второй брак стал новой нормой в России
- Депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку запретили выезд из Украины
- «Скидки против козырей»: Почему Турция не откажется от российского газа
- Пекари пообещали россиянам сохранить ржаной хлеб
- Рособрнадзор вынес предостережения трём вузам
- Ужин в тишине: Рестораны отказываются от фоновой музыки из-за штрафов
- «Не выживем и трех лет»: Аграрии ждут увеличения господдержки
- Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с наводнением
- «Закладываем полмиллиона»: Безвизовая Саудовская Аравия не заменит россиянам Дубай
- Столичные официанты смогут заработать до 300 тысяч рублей в новогодние каникулы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru