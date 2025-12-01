Рособрнадзор вынес предостережения трём вузам

Рособрнадзор вынес трём вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщает RT.

Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о Санкт-Петербургском госуниверситете, Московском государственном лингвистическом университете и Волгоградском государственном аграрном университете.

«Рособрнадзор... предложил вузам принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального госконтроля в сфере образования», - говорится в сообщении.

Ранее Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку») госаккредитации по четырем образовательным программам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкиВысшее ОбразованиеОбразованиевузыРособрнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры