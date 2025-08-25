Видеохостинг YouTube «улучшает» к видео пользователей, не учитывая исходные параметры файлов, что зачастую не только не помогает сделать видеоматериалы качественнее, но и портит их. Об этом НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

YouTube тайно применял улучшения с помощью искусственного интеллекта к видео, загруженным пользователями, без ведома или согласия создателей, что вызвало широкое возмущение среди авторов контента, обнаруживших едва заметные, но ощутимые изменения в своих оригинальных работах. Об этом сообщил портал Habr. Платформа подтвердила эту практику после того, как создатели начали публично документировать несанкционированные изменения своего контента. Баженов объяснил, с чем могут быть связаны подобные действия видеохостинга.