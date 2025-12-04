Путин: Мое правило — делать то, что я не имею права не делать

Президент России Владимир Путин заявил, что в принятии государственных решений исходит из собственного принципа — выполнять не только необходимое, но и то, «что не имеет права не делать». Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.

Отвечая на вопрос о возможных сожалениях или желании что-то изменить в прежних решениях, Путин отметил, что размышления в духе «что бы я сделал иначе» считает бессмысленными. По его словам, «сделано то, что сделано», а прошлое невозможно переписать.