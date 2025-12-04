Путин: Мое правило — делать то, что я не имею права не делать
Президент России Владимир Путин заявил, что в принятии государственных решений исходит из собственного принципа — выполнять не только необходимое, но и то, «что не имеет права не делать». Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.
Отвечая на вопрос о возможных сожалениях или желании что-то изменить в прежних решениях, Путин отметил, что размышления в духе «что бы я сделал иначе» считает бессмысленными. По его словам, «сделано то, что сделано», а прошлое невозможно переписать.
Глава государства подчеркнул, что руководствуется внутренним правилом, которое, как он сказал, «известно». То есть, действовать не только по необходимости, но и вопреки обстоятельствам, если речь идет о том, что он не может себе позволить не сделать.
Путин добавил, что этот принцип определяет его подход к работе на высшем государственном посту и служит ориентиром при принятии ключевых решений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях
- Путин: Мое правило — делать то, что я не имею права не делать
- Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов за семь часов
- Мужчина получил ранения после удара украинского дрона в Белгородской области
- «Хотят агрессивно поиграть»: Почему заблокировали FaceTime и что будет дальше
- Криминал и насилие: В России призвали ввести единые требования к рехабам
- Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к делу о продаже ее квартиры
- Путин заявил, что восстановление СССР «исключено и бессмысленно»
- Скончался бывший глава Банка России Сергей Дубинин
- Чем обернется попытка ЕС ответить на конфискацию активов Латвии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru