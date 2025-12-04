Путин: Мое правило — делать то, что я не имею права не делать

Президент России Владимир Путин заявил, что в принятии государственных решений исходит из собственного принципа — выполнять не только необходимое, но и то, «что не имеет права не делать». Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.

Отвечая на вопрос о возможных сожалениях или желании что-то изменить в прежних решениях, Путин отметил, что размышления в духе «что бы я сделал иначе» считает бессмысленными. По его словам, «сделано то, что сделано», а прошлое невозможно переписать.

Глава государства подчеркнул, что руководствуется внутренним правилом, которое, как он сказал, «известно». То есть, действовать не только по необходимости, но и вопреки обстоятельствам, если речь идет о том, что он не может себе позволить не сделать.

Путин добавил, что этот принцип определяет его подход к работе на высшем государственном посту и служит ориентиром при принятии ключевых решений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
