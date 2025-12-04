Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов за семь часов
Российские средства противовоздушной обороны в четверг ликвидировали пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены 4 декабря в период с 13:00 до 20:00 мск. Два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, еще два — над акваторией Черного моря, один — над Республикой Крым.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
