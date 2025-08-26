Российский мессенджер Max пока не выглядит для бизнеса и пользователей абсолютно безопасным и привлекательным, заявили в интервью НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк и доцент РЭУ имени Плеханова, эксперт по цифровизации российского бизнеса Ольга Субанова.

По данным СМИ, Минцифры рекомендовало крупному бизнесу интегрировать свои внутренние системы с чат-ботом в национальном мессенджере Max. Соответствующие письма получили РЖД, «Аэрофлот», «Авито», Wildberries, Ozon, мобильные операторы, крупные сети медицинских лабораторий и другие компании, утверждают «Ведомости». Шуляк усомнился, что бизнес после этого «побежит» в Max.