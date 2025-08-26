«Преимуществ нет»: Бизнес не побежит в мессенджер Max после рекомендаций Минцифры
У национального мессенджера должны быть явные бизнес-преимущества, чтобы компании пошли на новые затраты ради работы в нём, сказал в эфире НСН Сергей Шуляк, а Ольга Субанова не увидела в Max жестких мер безопасности, как в WeChat.
Российский мессенджер Max пока не выглядит для бизнеса и пользователей абсолютно безопасным и привлекательным, заявили в интервью НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк и доцент РЭУ имени Плеханова, эксперт по цифровизации российского бизнеса Ольга Субанова.
По данным СМИ, Минцифры рекомендовало крупному бизнесу интегрировать свои внутренние системы с чат-ботом в национальном мессенджере Max. Соответствующие письма получили РЖД, «Аэрофлот», «Авито», Wildberries, Ozon, мобильные операторы, крупные сети медицинских лабораторий и другие компании, утверждают «Ведомости». Шуляк усомнился, что бизнес после этого «побежит» в Max.
«Это новое явление в виде Max - никто еще не знает, как он работает, с какими массивами он справляется. В наше время, когда и так рентабельность бизнеса падает, мало кто согласится нести новые затраты, потому что перейти в новую систему – это затраты на IT, на отладку, дублирование системы. Если все работает хорошо, какой смысл менять, если у Max нет никаких преимуществ, которые могли бы подтолкнуть бизнес перейти работать в него? Это должны быть явные, выгодные преимущества, именно бизнес-преимущества. Сейчас все функционирует у всех, поэтому вряд ли что-то в ближайшее время изменится и все прямо побегут в этот Max», - пояснил он.
Со своей стороны, Ольга Субанова подтвердила, что пока не видит в Max каких-то особенных мер защиты данных пользователей. Она также рассказала, как в Китае добились безопасности сервиса WeChat, с которым сравнивают новый российский мессенджер.
«Пока я не вижу какие-то особые меры безопасности в мессенджере Max для обычного пользователя. Вероятно, по мере распространения массовых кейсов, все больше программных средств будет позволять уберегать пользователей от различных противоправных действий. Пока сказать трудно, должно пройти время. Что касается WeChat, то долгое время это оставалось закрытой экосистемой. Корпорация Tencent борется с различными проявлениями хищения данных. Такое, к сожалению, встречается, но жесткая блокировка пользователей, иногда необоснованная и не имеющая причин, делает свое дело. Tencent очень жестко отслеживает действия пользователей с точки зрения различных неблагоприятных развитий ситуации. Например, могут вызвать подозрение добавление в друзья, массовая рассылка или новые контакты», - заключила собеседница НСН.
Роскомнадзор в середине августа 2025 года сообщил заявил об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что сами мессенджеры блокировать не будут, однако к осени полностью заблокируют возможность звонков через них.
