Мужчина получил ранения после удара украинского дрона в Белгородской области

В Белгородской области водитель легкового автомобиля пострадал в результате удара украинского FPV-дрона по машине в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил баротравму и осколочные ранения головы, плеча и спины. Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Автомобиль, по данным главы региона, получил повреждения.

Гладков добавил, что атаки беспилотников продолжаются и в Грайворонском округе. В самом Грайвороне после попадания дрона повреждены кузовы и выбиты стекла у трех автомобилей.

Помимо этого, в селе Гора-Подол дрон нанес удар по легковому автомобилю, а на участке автодороги Грайворон – Козинка передняя часть другого автомобиля была повреждена вследствие атаки беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

