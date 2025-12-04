Мужчина получил ранения после удара украинского дрона в Белгородской области

В Белгородской области водитель легкового автомобиля пострадал в результате удара украинского FPV-дрона по машине в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил баротравму и осколочные ранения головы, плеча и спины. Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Автомобиль, по данным главы региона, получил повреждения.