«Трагичное пике»: Сборы «Непослушника» не оправдали ожидания кинотеатров
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил НСН, что сборы прошедшего уикенда нельзя назвать приемлемыми для индустрии.
Новые релизы продолжают собирать скромную кассу, что лишает кинотеатры надежды на высокие показатели по итогу лета, рассказал в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
По итогу уикенда российский прокат возглавила комедия «Непослушники» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко. По данным ЕАИС Фонда кино, сборы картины составили 57,5 млн рублей. Второй результат показал фильм «Майор Гром: Игра», собравший 55,1 млн рублей. Тройку лидеров замыкает «Манюня: приключения в Москве» с 52,9 млн рублей. По словам Исаева, подобные показатели нельзя назвать удовлетворительными.
«"Непослушники" по ожиданиям индустрии должны были собрать от 300 миллионов рублей. К сожалению, таких цифр не видим, фильм не сработал на том уровне, которого от него ожидали. Остальные релизы тоже работают крайне слабо. Крупных проектов, которые двигают аудиторию для похода в кинотеатр, пока не предвидится. Сейчас будут выходить новые фильмы, например, "Тур с Иванушками". Это проекты, которые заметны для аудитории, у которых есть внятная рекламная компания, но кинотеатры не ждут от них чуда. Увы, до глубокой осени российская киноиндустрия будет находиться в крайне печальном и плачевном состоянии», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, провальное лето было ожидаемым для индустрии.
«Мы понимали и предполагали, что с конца мая войдем в трагичное пике, не будет крупных релизов, соответственно, пойдет серьезный провал по кассе, это и наблюдаем. Кинотеатры за период пандемии и постпандемийный срок научились выживать и максимально туго затягивать пояса. С точки зрения оптимизации персонала и еще каких-то возможных мер – кинотеатры все сделали», - подытожил он.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал «Радиоточке НСН», что слабые сборы первого прокатного уикенда супергеройского фильма «Майор Гром: Игра» могут исправить на каникулах школьники и студенты. По его словам, проект с учетом начала летних каникул сможет по итогу проката рассчитывать на 500-700 миллионов рублей сборов.
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