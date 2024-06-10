«Трагичное пике»: Сборы «Непослушника» не оправдали ожидания кинотеатров

По итогу уикенда российский прокат возглавила комедия «Непослушники» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко. По данным ЕАИС Фонда кино, сборы картины составили 57,5 млн рублей. Второй результат показал фильм «Майор Гром: Игра», собравший 55,1 млн рублей. Тройку лидеров замыкает «Манюня: приключения в Москве» с 52,9 млн рублей. По словам Исаева, подобные показатели нельзя назвать удовлетворительными.

«"Непослушники" по ожиданиям индустрии должны были собрать от 300 миллионов рублей. К сожалению, таких цифр не видим, фильм не сработал на том уровне, которого от него ожидали. Остальные релизы тоже работают крайне слабо. Крупных проектов, которые двигают аудиторию для похода в кинотеатр, пока не предвидится. Сейчас будут выходить новые фильмы, например, "Тур с Иванушками". Это проекты, которые заметны для аудитории, у которых есть внятная рекламная компания, но кинотеатры не ждут от них чуда. Увы, до глубокой осени российская киноиндустрия будет находиться в крайне печальном и плачевном состоянии», - заявил он.