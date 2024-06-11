Мойдодыр, Тараканище и Крокодил: Каким будет кино с героями Чуковского
Сказки Чуковского наполнены разными смыслами и хочется их интересно донести до аудитории, рассказала НСН кинопродюсер Нелли Яралова.
Продюсер Нелли Яралова заявила НСН, что ее компания планирует снять большое семейное кино с персонажами сказок Корнея Чуковского, которое понравится детям всех возрастов.
Ранее продюсерская компания Яраловой «Яр&Ко» приобрела права на экранизацию произведений Чуковского. В планах у компании – создание фэнтезийной киновселенной с известными персонажами. Яралова отметила, что в России каждый знает Мойдодыра, Тараканище и Крокодила, а иногда мы сами не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского. Над сценарием первого фильма потенциальной франшизы работает Олег Маловичко, который писал сценарии к фильмам «Лед», «Притяжение», «Союз спасения. Время гнева». Кинопродюсер подчеркнула, что для начала планируется полнометражный фильм, который будет предназначен для семейного просмотра.
«Вся наша задумка заключается в компиляции всех персонажей в одной киновселенной. Пока не можем рассказать, как именно это будет реализовано, но сейчас мы планируем первый полнометражный фильм, в котором герои разных сказок будут соединены в одну историю. Это будет большое семейное кино для детей младше 6 лет. В кино персонажи Чуковского предстанут таким образом, что это будет интересно и детям любого возраста, и родителям», - пояснила она.
Яралова отметила, что произведения Чуковского – это большая ниша, которая никак не фигурирует в современном медиапространстве. Основная работа над фильмом планируется на 2025 год.
«Мы бы хотели реализовывать его на следующий год. Мы не ориентировались на Чебурашку, хотя, безусловно, это великолепный кейс и большое кино. Здесь скорее нас вдохновило то, что в России нет людей, которые бы не знали персонажей Чуковского и самого Корнея Ивановича. Это целая вселенная, которая, на самом деле, кроме как советских мультиков вообще никак не представлена в нашей медиаиндустрии. Хотелось бы сделать свою вселенную на основе уже существующих персонажей и произведений. Там очень много классных смыслов в разных сказках, и мы будем пытаться их как-то грамотно и интересно для аудитории соединить», - поделилась она.
Ранее стало известно, что в Москве на киностудии имени Горького приступили к производству нового сериала по мотивам книги Чуковского «От двух до пяти», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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