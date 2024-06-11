Мойдодыр, Тараканище и Крокодил: Каким будет кино с героями Чуковского

Ранее продюсерская компания Яраловой «Яр&Ко» приобрела права на экранизацию произведений Чуковского. В планах у компании – создание фэнтезийной киновселенной с известными персонажами. Яралова отметила, что в России каждый знает Мойдодыра, Тараканище и Крокодила, а иногда мы сами не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского. Над сценарием первого фильма потенциальной франшизы работает Олег Маловичко, который писал сценарии к фильмам «Лед», «Притяжение», «Союз спасения. Время гнева». Кинопродюсер подчеркнула, что для начала планируется полнометражный фильм, который будет предназначен для семейного просмотра.

«Вся наша задумка заключается в компиляции всех персонажей в одной киновселенной. Пока не можем рассказать, как именно это будет реализовано, но сейчас мы планируем первый полнометражный фильм, в котором герои разных сказок будут соединены в одну историю. Это будет большое семейное кино для детей младше 6 лет. В кино персонажи Чуковского предстанут таким образом, что это будет интересно и детям любого возраста, и родителям», - пояснила она.

Яралова отметила, что произведения Чуковского – это большая ниша, которая никак не фигурирует в современном медиапространстве. Основная работа над фильмом планируется на 2025 год.