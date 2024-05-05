Новый Универ, Дверь в Москве и Психолог-Бог: Какие сериалы выйдут в России в мае

Среди российских сериалов, которые выйдут в мае есть как новички, так и уже полюбившиеся зрителям картины. При этом диапазон жанров достаточно широкий: от комедий и мелодрам, в том числе адаптированных под отечественные реалии; до хорроров и детективов.

Что выйдет в онлайн-кинотеатрах

С 1 мая на сервисе «KION» уже доступен к просмотру серил «Дядя Леша» о современном Робин Гуде, который по ночам грабит богатых жителей города и тратит награбленное на нужды детского дома, в котором работает дворником.

Впервые этот сериал уже был показан в марте 2024 года на фестивале Original+, где получил награды за «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальную музыку» за саундтрек, который состоит из кавер-версий советских песен.