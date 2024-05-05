Новый Универ, Дверь в Москве и Психолог-Бог: Какие сериалы выйдут в России в мае
В мае на телевидении основные премьеры российских сериалов состоятся на каналах Россия 1, НТВ и ТНТ, а в интернете – на «Wink» и «KION».
Среди российских сериалов, которые выйдут в мае есть как новички, так и уже полюбившиеся зрителям картины. При этом диапазон жанров достаточно широкий: от комедий и мелодрам, в том числе адаптированных под отечественные реалии; до хорроров и детективов.
Что выйдет в онлайн-кинотеатрах
С 1 мая на сервисе «KION» уже доступен к просмотру серил «Дядя Леша» о современном Робин Гуде, который по ночам грабит богатых жителей города и тратит награбленное на нужды детского дома, в котором работает дворником.
Впервые этот сериал уже был показан в марте 2024 года на фестивале Original+, где получил награды за «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальную музыку» за саундтрек, который состоит из кавер-версий советских песен.
В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Сергей Лавыгин. Режиссер: Дмитрий Невзоров.
На платформе «Wink» с 1 мая также доступен детективный сериал «Я знаю, кто тебя убил» про мужчину с тяжелым детством, сестру которого убили, и он пытается отомстить обидчикам, похитив их трехлетнюю дочь. Он начинает периодически присылать родителям фрагменты ее одежды, намекая, что девочка еще жива.
В главных ролях: Александр Яценко и Юлия Снигирь. Режиссер-дебютант - Софья Райзман.
С 13 мая на платформе ТНТ состоится, пожалуй, самая долгожданная премьера для всех российских женщин – наша адаптация знаменитого турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Спойлер – сюжет похож на этот же иностранный сериал с Керемом Бюрсином и Ханде Эрчел. Создатели только сделали маленькое добавление: теперь герои будут стучаться в дверь в Москве (название российского ремейка – «Постучись в мою дверь в Москве»).
В главных роля: Лиана Гриба и Никита Волков. Режиссер - Всеволод Аравинпринял.
16 мая в онлайн-кинотеатре «START» выйдет картина «Красные линии». Это спин-офф знаменитого сериала «Бывшие» с Денисом Шведовым. Отмечается, что в картине будет затронута популярная сейчас тема домашнего насилия.
В главных ролях: певица Полина Гагарина. Режиссер - Гамлет Дульян.
В этот же день на платформе «Okko» выйдет серил «Калимба» о психологе Викторе, решившем «поиграть в Бога». В загородном доме он собирает торговца запрещенными веществами; журналиста, который по его вине лишился своей жены; профессионального альфонса и его «жертву»; оставшуюся без помощи родителей мажерку и старика, который из-за нее стал инвалидом. Психолог решает провести над ними эксперимент, выдержав который, участники смогут получить деньги.
Новая картина похожа на нашумевшие сериалы «Колл-центр» и «Игра на выживание». На фестивале контента стриминговых платформ Original+ проект «Калимба» получил призы «За лучший сериал» и «Самый ожидаемый сериал». А Федор Бондарчук также был удостоен награды «Самый оригинальный актер».
В главных ролях: Федор Бондарчук, Сергей Горошко. Режиссер - Нурбек Эген.
26 мая платформа «Premier» порадует зрителей сериалом «Фарма». Картина о том, как человек, которому необходимы дорогостоящие лекарства, сталкивается с отказом от чиновников и пытается бороться с системой самостоятельно. Сериал еще до премьеры назвали смесью «Во все тяжкие» и «Закона каменных джунглей».
В главных ролях: Никита Павленко. Режиссер - Мария Кравченко.
Что выйдет на ТВ
6 мая на телеканале «Россия 1» выйдет второй сезон сериала «Истребители», с полным названием - «Истребители. Битва за Крым». Он расскажет о любви во время Великой Отечественной войны. Создатели картины отмечают, что зрителей могут ждать неожиданные возвращения героев из прошлого сезона.
В главных ролях: Игорь Петренко и Екатерина Вилкова. Режиссер - Антон Сиверс.
В этот же день, но уже на НТВ зрители смогут увидеть сериал «Горький 53». Это ретродетектив о настоящей дружбе, предательстве и попытках сильного и справедливого человека не прогибаться под окружающих. Создатели уверяют, что любителям захватывающих рукопашных боев обязательно стоит посмотреть этот сериал.
В главных ролях: Екатерина Климова, Катерина Шпица, Анатолий Журавлев. Режиссер - Сергей Коротаев.
13 мая на ТНТ возвращается знаменитый сериал о студентах «Универ. 13 лет спустя». Но на этот раз герои уже «выросли» и решают совсем не студенческие проблемы. Так, например, Кузя (Виталий Гогунский) из глупого спортсмена превратился в рассудительного и целеустремленного бизнесмена, который живет в роскошном особняке. Он до сих пор любит Машу (Анна Хилькевич) и приехал в Москву, чтобы вернуть ее.
В главных ролях также: Арарат Кещян, Станислав Ярушин и Екатерина Молоховская. Режиссер - Семен Литовчин.
Даты пока неизвестны
На ТВ в мае также выйдут сериалы «Емеля» и 7-й сезон «По законам военного времени».
Комедийный детектив про капитана Емелина умеющего, несмотря на свое разгильдяйство, распутывать самые сложные дела, покажут по НТВ. Создатели обещают много экшн-сцен, в большинстве которых главный герой снимался без дублера.
В главных ролях: Олег Гаас, Степан Абрамов. Режиссер - Мирослав Малич.
«По законам военного времени» выйдет на Первом канале. Как и предыдущий сезон, этот представляет из себя «вставную» историю о новых приключениях полюбившихся героев — киевлянине Григории Федоренко, который потерял всю семью в первые дни Великой Отечественной войны, и майоре Главной военной прокуратуры Красной армии Светлане Елагиной.
В главных ролях: Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный. Режиссер - Дмитрий Петрунь.
При этом в мае онлайн-кинотеатры «ОККО» и «Premier» порадуют зрителей сериалом «Денискины рассказы» от продюсера Сарика Андреасяна по одноименному произведению Виктора Драгунского. Чувствуется, что это будет российская версия «Манюни». Продюсер уже заявил о намерениях снять целых семь сезонов.
В главных ролях: Максим Матузный, Александр Пашутин. Режиссер - дебютант - Артемий Драгунский, внук писателя и племянник того самого Дениски. До этого он снимал рекламные ролики и занимался постановкой шоу.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН заметил, что российские «фильмы-миллиардники» приводят много людей в кинотеатры, а в стране открылось целое «поле» деятельности, на котором можно создавать достойное кино.
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