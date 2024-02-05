«Холоп, Кащей и Богатырь»: Затмит ли отмену Биковича демарш Кологривого

ОТМЕНА БИКОВИЧА: «ТОРЖЕСТВО АБСУРДА»

Сербский актер Милош Бикович, получивший российское гражданство в 2021 году, считается одной из главных звезд современного отечественного кино. Он, в частности, снимался в фильмах «Лёд», «Балканский рубеж», «Вызов» и «Холоп», вторая часть которого в этом году собрала в кинотеатрах более 3,6 млн рублей. Благодаря этому Картина с Биковичем вышла на второе место среди самых успешных российский фильмов вслед за «Чебурашкой».

В январе стало известно, что Бикович примет участие в съемках третьего сезона легендарного американского сериала «Белый лотос» производства HBO, однако в выходные оказалось, что этим планам не суждено сбыться. Актер сообщил в соцсетях, что участие в проекте стало невозможным «по причинам, выходящим за рамки творчества».

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусств», – посетовал Бикович.

Оказалось, что причиной такого решения компании HBO стала жалоба МИД Украины. Во всяком случае, на украинский след указала вездесущая журналистка Ксения Собчак, которую режиссер Никита Михалков недавно причислил к людям, «которые знают всё, но не точно».

«Видели уже? В итоге в новом сезоне "Белого Лотоса" Милоша Биковича не будет. HBO убрали его из каста после твитов украинского МИДа. 12 января было анонсировано участие, спустя пару дней разгорелся скандал в интернете по поводу позиции Биковича, стриминг отмалчивался, но теперь вот все-таки приняли решение», - разъяснила Ксения Анатольевна.

А вот другая околокультурная леди, Тина Канделаки в отличие от Собчак обозначила свою позицию, выйдя за рамки констатации факта.

«У Милоша всегда была очень четкая позиция. Он, как никто другой, понимает цену американской культуры, которая вроде бы должна быть независимой и объединяющей, но на деле является инструментом американской пропаганды. Ну что ж, очень жаль, но это лишь говорит о том, что если одна роль ушла, то другая роль придет. Надеюсь, в офигенном российском сериале. Мы еще не дошли до того уровня, когда санкции и политика американских властей заставляют нас отказываться от того, что мы любим, смотрим и с удовольствием комментируем», - прокомментировала Ксения Гивиевна.