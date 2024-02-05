«Холоп, Кащей и Богатырь»: Затмит ли отмену Биковича демарш Кологривого
Канделаки заступилась за звезду «Холопа», оставшегося без американской роли, Гордон не смог поставить на место Кащея из «Слова Пацана», а «Последний Богатырь» попал на многомиллионный иск.
В центре внимания общественности в выходные оказалось сразу несколько ведущих актеров страны, попавших в неоднозначные ситуации.
Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович остался без роли в американском серале из-за жалобы Украины, вздорный Никита Кологривый («Слово пацана», «По щучьему велению») сцепился с Александром Гордоном, а Виктор Хориняк («Последний богатырь») нарвался на многомиллионный иск.
ОТМЕНА БИКОВИЧА: «ТОРЖЕСТВО АБСУРДА»
Сербский актер Милош Бикович, получивший российское гражданство в 2021 году, считается одной из главных звезд современного отечественного кино. Он, в частности, снимался в фильмах «Лёд», «Балканский рубеж», «Вызов» и «Холоп», вторая часть которого в этом году собрала в кинотеатрах более 3,6 млн рублей. Благодаря этому Картина с Биковичем вышла на второе место среди самых успешных российский фильмов вслед за «Чебурашкой».
В январе стало известно, что Бикович примет участие в съемках третьего сезона легендарного американского сериала «Белый лотос» производства HBO, однако в выходные оказалось, что этим планам не суждено сбыться. Актер сообщил в соцсетях, что участие в проекте стало невозможным «по причинам, выходящим за рамки творчества».
«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусств», – посетовал Бикович.
Оказалось, что причиной такого решения компании HBO стала жалоба МИД Украины. Во всяком случае, на украинский след указала вездесущая журналистка Ксения Собчак, которую режиссер Никита Михалков недавно причислил к людям, «которые знают всё, но не точно».
«Видели уже? В итоге в новом сезоне "Белого Лотоса" Милоша Биковича не будет. HBO убрали его из каста после твитов украинского МИДа. 12 января было анонсировано участие, спустя пару дней разгорелся скандал в интернете по поводу позиции Биковича, стриминг отмалчивался, но теперь вот все-таки приняли решение», - разъяснила Ксения Анатольевна.
А вот другая околокультурная леди, Тина Канделаки в отличие от Собчак обозначила свою позицию, выйдя за рамки констатации факта.
«У Милоша всегда была очень четкая позиция. Он, как никто другой, понимает цену американской культуры, которая вроде бы должна быть независимой и объединяющей, но на деле является инструментом американской пропаганды. Ну что ж, очень жаль, но это лишь говорит о том, что если одна роль ушла, то другая роль придет. Надеюсь, в офигенном российском сериале. Мы еще не дошли до того уровня, когда санкции и политика американских властей заставляют нас отказываться от того, что мы любим, смотрим и с удовольствием комментируем», - прокомментировала Ксения Гивиевна.
МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ: «ВАС НИКТО НЕ ДЕРЖИТ»
Еще одну историю журналисты успели назвать «скандалом на Первом канале». Здесь главным героем оказался актер Никита Кологривый, после съемок в роли Кащея в сериале «Слове пацана» буквально слетевший с катушек.
СМИ уже успели составить «список скандалов» с участием Кологривого. Сначала он «наехал» на актрису Александру Бортич из-за отсутствие у нее профильного образования. Кроме того, «Кащей» назвал Данилу Козловского «лжеартистом», пообещав «разбить» тысячу ему подобных. Никита также поведал, что ему не нравится творчество Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. Ну а новый инцидент произошел во время съемок программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном на Первом канале.
Кологривый бел приглашен в качестве эксперта для обсуждения фильма «Подельники» с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко. Гордон предложил ему в двух словах рассказать, о чем этот фильм.
«В двух словах вам или в двух предложениях? Мы на шоу. Хотите, я вам в трёх словах могу всю передачу закончить», - возмутился актер.
Гордон объяснил ему, что «тут буду я решать, что хотеть, а что не хотеть».
«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, а значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет, вас никто не держит», - добавил Александр Гарриевич. После этих слов, Кологривый демонстративно покинул студию.
Мнения комментаторов по инциденту разделились, одни упрекают Гордона, другие – Кологривого.
«Понимаю, почему Гордон зацепился. Гордон - сноб и ***, ну а Кологривый просто не умный, на что, в принципе, имеет право, но тогда не надо на такие шоу ходить», - разложила по полочкам Nizza-Nizza.
Keepitreal высказала мнение, что Кологривый «говорит как птушник и двух слов связать не может», удивившись, как вообще он стал актером.
«Он же ответил Гордону на вопрос. Что ему ещё надо? Вот докопался. Надо было ещё раньше встать и уйти, без комментариев», - парировала предыдущему оратору Anna_st.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН объяснял агрессию Кологривого молодостью, дерзостью и модой.
Тем временем звезде трилогии «Последний богатырь» Виктору Хориняку, дерзость иного рода может стоить 8 миллионов рублей. По данным ТАСС, соответствующий иск к актеру подала кинокомпания «Мотор фильм студия».
Хориняк должен был сыграть в фильме «Любви не бывает», но вовремя не пришел на читку и примерку костюмов. Позже он разорвал контракт и вернул аванс в размере 800 тыс. рублей, однако киношникам этого оказалось мало.
Ну а любители киноскандалов продолжают смаковать «голую роль» Юлии Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита», отчаянно пытаясь угадать, настоящие ли формы актрисы показывают на экране продолжительное время. При этом сама Снигирь уже объясняла "Кинопоиску", что была бы рада специальному костюму, прикрывающему наготу, но ей пришлось реально обнажиться на съемках и испытать неописуемый "стресс".
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