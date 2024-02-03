Милош Бикович лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос»

Ранее стало известно, что Бикович снимется в новом сезоне популярного проекта на канале HBO и исполнит роль тренера по йоге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В МИД Украины раскритиковали американскую телекомпанию за сотрудничество с актером, который поддерживает Россию.

«Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества», — написал Бикович.

Артист отметил, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания». Бикович поблагодарил тех, кто поддерживает его, и пожелал успеха актерам в новом сезоне «Белого лотоса».

