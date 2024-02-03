СМИ: С актера Хориняка хотят взыскать 8 миллионов рублей за отказ от съемок
С актера Виктора Хориняка, известного своими ролями в сериале «Кухня» и в фильме «Последний богатырь», требуют взыскать восемь миллионов рублей за отказ от участия в фильме «Любви не бывает», пишет Telegram-канал Shot.
Из материалов дела следует, что Хориняк согласился принять участие в съемках фильма «Любви не бывает», после чего между ним и киностудией был заключен договор, по которому артист обязался принять участие в репетициях, пробах, проведении съемок рекламных фотографий и других мероприятиях в соответствии со своим графиком занятости.
Однако артист не прибыл на репетиции, из-за чего между ним и ЗАО «Мотор фильм судия» возник конфликт. Тогда Хориняк расторг соглашение о своем участии в съемках комедии и вернул кинокомпании аванс в размере 800 тысяч рублей, но кинокомпания сочла, что этого мало, и заявила к артисту иск на более чем восемь миллионов рублей.
Ранее продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов в беседе с НСН заявил, что отношения актера и создателей фильма регулируется договором, и если актер в последний момент отказывается от съемок, это «безобразный поступок», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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