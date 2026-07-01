ПАРАНОРМАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА



К примеру, в онлайн-кинотеатре «КИОН» уже доступны все 10 серий паранормальной комедии «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич в главных ролях. Ранее именно этот сериал признали самым ожидаемым проектом на фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

В центре сюжета — история молодого экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев). Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша (Александра Бортич), которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию.

Помимо Бортич и Соболева в сериале снимались Сергей Рост, Мария Смольникова, Сергей Барковский, Риналь Мухаметов и многие другие. Режиссером выступил Денис Тяпичев, для которого «Зовите Витю!» стал дебютом.

В интервью НСН он рассказал, что на съемках не было места мистике, хотя одной из локаций была усадьба купцов Аигиных, где, по слухам живут, привидения.