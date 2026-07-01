«Холод», «Витя» и «Суета»: Какие сериалы смотреть в июле

В июле онлайн-кинотеатры представят немало комедий, также зрителей ждет новая криминальная драма с Любовью Аксеновой и финал сезона «После Фишера. Инквизитор».

 

На второй месяц лета онлайн-кинотеатры заготовили для зрителей много легких проектов с необычным сеттингом, однако без криминала тоже не обойдется. Помимо сериала о мужской дружбе «Суета» с Денисом Власенко в главной роли, также выходит и драма «Холод» с Любовью Аксеновой. И это далеко не все сюрпризы июля.

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ПАРАНОРМАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

К примеру, в онлайн-кинотеатре «КИОН» уже доступны все 10 серий паранормальной комедии «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич в главных ролях. Ранее именно этот сериал признали самым ожидаемым проектом на фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

В центре сюжета — история молодого экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев). Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша (Александра Бортич), которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию.

Помимо Бортич и Соболева в сериале снимались Сергей Рост, Мария Смольникова, Сергей Барковский, Риналь Мухаметов и многие другие. Режиссером выступил Денис Тяпичев, для которого «Зовите Витю!» стал дебютом.

В интервью НСН он рассказал, что на съемках не было места мистике, хотя одной из локаций была усадьба купцов Аигиных, где, по слухам живут, привидения.

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ОТ ГРАБЕЖА ДО СТАЛКИНГА

Еще одна премьера месяца — комедийный сериал «Суета», расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска. Герои планируют ограбить инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. В попытке спасти свои жизни молодые люди вынуждены продолжать совершать подобные налеты.

Главные роли в лихой комедии о мужской дружбе и цене грязных денег сыграли Александр Федоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Резервация»), Денис Власенко («Павел. Первый и последний»). В режиссерском кресле -— Антон Родин.

Первую из 8 серий представят 6 июля. Еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko будет выходить по три серии с понедельника по среду.

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А уже с 16 июля на Okko стартует сериал «Фейк», в котором Анастасия Красовская сыграла жертву киберсталкинга.

По сюжету преподавательницу лицея Риту начинает преследовать анонимный киберсталкер, который шантажирует девушку и публикует в сети компромат с её участием. Преступник словно наносит удары по наиболее уязвимым местам: отношениям с учениками, семьей, карьере и не только.

Желая раскрыть личность преступника, Рита в итоге начинает расследование. В итоге круг доверия неизбежно сужается, поскольку под подозрением все — от бывшего парня до коллег.

В проекте снимались Полина Ауг, Эльдар Калимулин, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова, Ольга Хитеева и другие. Режиссер Алексей Кузмин-Тарасов известен зрителям по сериалу «Неверные» и «Что делать женщине, если...».

В день премьеры зрителям представят сразу три эпизода. В дальнейшем серии будут выходить еженедельно по четвергам.

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КРИМИНАЛ С АКСЕНОВОЙ

Любителей криминальных драм в июле ждет новый сериал «Холод», главную роль в котором сыграет Любовь Аксенова. По сюжету ее героиня Женя после страшной аварии теряет не только любимого мужа и шестилетняя дочь, но и свободу. Настоящие виновники ситуации на дороге – мажоры с могущественными семьями, потому они остаются безнаказанными.

За решеткой Женя случайно спасает влиятельную преступницу Яну, и эта встреча помогает несправедливо осужденной стать сильнее, а также начать придумывать план побега и мести.

Помимо Аксеновой в драме также снимались Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков и другие. Режиссером выступил Алексей Казаков (один из сценаристов «Горько!», режиссер триллера «Побочный эффект»). Всего в сериале будет 10 серий. Увидеть их в июле можно будет в онлайн-кинотеатрах Start и Иви.

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РАЗВЯЗКА ИСТОРИИ

Онлайн-кинотеатр Wink со своей стороны заготовил на июль финал сериала «После Фишера. Инквизитор». Последние серии выйдут 2, 9 и 16 июля.

События в сериале разворачиваются в наше время. По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Убийство относится к нераскрытой серии преступлений, и сюжет отчасти вдохновлен историей реального барнаульского маньяка.

Среди проектов, которые скоро появятся на Wink — премьера сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Роль Руматы в сериале исполнил сербский актер Александар Радойичич, знакомый российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». Также в кадре можно будет увидеть Сергея Безрукова, Викторию Исакову, Никиту Кологрива, Льва Зулькарнаева и многих других артистов. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин («Магомаев», «Триггер», «Эпидемия»), а сценаристом — Андрей Золотарев.

Ранее он рассказал НСН, что в новом сериале будут сюжетные линии, не представленные в произведении, однако все они вдохновлены изначальным авторским видением истории.

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ФОТО: Предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
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