Стандарт о фонограмме избавит индустрию от эрзац-артистов, которые выдают голос, сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ), за свой. Об этом НСН рассказала музыкальный продюсер Елена Кипер.

В России призвали установить единый стандарт раскрытия информации об использовании артистом фонограммы. Такое предложение депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым отправили руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, пишет ТАСС. Кипер поддержала инициативу и объяснила, как она улучшит индустрию.

«Иногда используются отдельные дорожки фонограммы для того, чтобы поддержать артиста или когда на площадке отсутствует какой‑то музыкальный инструмент. В поп‑музыке фонограмма — распространённое явление, потому что в рок‑музыке аудитория очень быстро вычисляет таких фальшивых исполнителей. По сравнению с мировой индустрией у нас фонограммщиков значительно больше. Сейчас эта тема снова актуальна в связи с тем, что появились треки, сгенерированные ИИ, и эрзац‑артисты, которые поют под эти фонограммы. И мне кажется, что этот закон как раз призван избавить индустрию и слушателей от таких артистов. Мы не раз сталкивались с тем, что на федеральных каналах выходили контрафактные артисты», — раскрыла она.