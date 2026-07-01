Контрафактные ИИ-голоса: Стандарт о фонограмме избавит индустрию от эрзац‑артистов
Елена Кипер раскрыла НСН, что единый стандарт для фонограммы никак не скажется на репутации известных артистов, а наоборот поможет отделить их от «фальшивок».
Стандарт о фонограмме избавит индустрию от эрзац-артистов, которые выдают голос, сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ), за свой. Об этом НСН рассказала музыкальный продюсер Елена Кипер.
В России призвали установить единый стандарт раскрытия информации об использовании артистом фонограммы. Такое предложение депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым отправили руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, пишет ТАСС. Кипер поддержала инициативу и объяснила, как она улучшит индустрию.
«Иногда используются отдельные дорожки фонограммы для того, чтобы поддержать артиста или когда на площадке отсутствует какой‑то музыкальный инструмент. В поп‑музыке фонограмма — распространённое явление, потому что в рок‑музыке аудитория очень быстро вычисляет таких фальшивых исполнителей. По сравнению с мировой индустрией у нас фонограммщиков значительно больше. Сейчас эта тема снова актуальна в связи с тем, что появились треки, сгенерированные ИИ, и эрзац‑артисты, которые поют под эти фонограммы. И мне кажется, что этот закон как раз призван избавить индустрию и слушателей от таких артистов. Мы не раз сталкивались с тем, что на федеральных каналах выходили контрафактные артисты», — раскрыла она.
По словам Кипер, недопустимо обманывать зрителя искусственным голосом, однако вопрос лишь в том, как будут выявлять фонограмму у артиста и что будет считаться фонограммой.
«Как продюсер я также понимаю, что одно дело — слушать фонограмму в стриминге, и другое дело — концертное выступление артиста. Это другой вид энергии, и человек, покупая билет на живой концерт, получает совершенно другой заряд. Невзыскательный зритель, конечно, может верить в то, что эрзац‑артист поёт под фонограмму своим голосом, но я, как член индустрии, считаю, что это контрафакт и мошенничество. Обманывать зрителя нельзя. Другое дело — как будут вычислять, поёт артист под фонограмму или частично под фонограмму. Или, допустим, у него хорошие бэк‑вокалисты, которые закрывают проблемы с голосом», — отметила Кипер.
При этом собеседница НСН уверена, что новый закон не повлияет на репутацию уже известных, состоявшихся артистов.
«Я думаю, что знаменитые артисты знают толк, как синхронизировать себя под фонограмму, так что не думаю, что это отразится на репутации известных артистов. Однако закон поможет настоящим артистам отделиться и действительно создать крепкую индустрию профессионалов», — подытожила она.
Ранее стало известно, что певица Тейлор Свифт захотела зарегистрировать свои голос и внешность в качестве защиты от контента, сгенерированного искусственным интеллектом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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