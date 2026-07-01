Спад производства курицы объясняется тем, что оно долгое время было нерентабельным, вместе с тем российская курятина успешно экспортируется в десятки стран, а для внутреннего потребителя она остается доступным продуктом. Об этом НСН заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Российское птицеводство столкнулось со спадом производства курицы, узнали «Известия». При этом в Минсельхозе отметили, что объемы производства мяса птицы по-прежнему позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. Юшин объяснил, с чем связано падение производства.

«Причина очень простая — на протяжении длительного времени производство бройлера было нерентабельным. Компании не видели для себя смысла в наращивании объемов производства. Конечно, есть компании, которые по-прежнему развиваются и увеличивают объемы, но есть и те, кто сокращает объемы производства, а то и вовсе закрывается, потому что у нас цены на мясо птицы в оптовом звене находятся на уровне 2023 года. При этом себестоимость производства все время росла и продолжает расти. Соответственно, у многих компаний, особенно у небольших, возникают проблемы с оборотными средствами: надо закупать препараты, корма для животных, платить зарплаты и так далее. К сожалению, у нас в этом году из-за определенных ограничений, в частности, со стороны Китая, снизился экспорт мяса птицы, что тоже очень влияет на рынок. К тому же очень существенно и быстро растут поставки замороженной куриной грудки из Китая, которая не пользуется там спросом и стоит очень дешево, что тоже очень сильно давит на наших производителей», — сказал Юшин.