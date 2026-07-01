«Никакой трагедии»: Падение производства курицы объяснили нерентабельностью
Несмотря на спад производства, сегодня Россия по-прежнему экспортирует куриное мясо в десятки стран мира, причем объем экспорта существенно превышает объем импорта, сказал НСН Сергей Юшин.
Спад производства курицы объясняется тем, что оно долгое время было нерентабельным, вместе с тем российская курятина успешно экспортируется в десятки стран, а для внутреннего потребителя она остается доступным продуктом. Об этом НСН заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Российское птицеводство столкнулось со спадом производства курицы, узнали «Известия». При этом в Минсельхозе отметили, что объемы производства мяса птицы по-прежнему позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. Юшин объяснил, с чем связано падение производства.
«Причина очень простая — на протяжении длительного времени производство бройлера было нерентабельным. Компании не видели для себя смысла в наращивании объемов производства. Конечно, есть компании, которые по-прежнему развиваются и увеличивают объемы, но есть и те, кто сокращает объемы производства, а то и вовсе закрывается, потому что у нас цены на мясо птицы в оптовом звене находятся на уровне 2023 года. При этом себестоимость производства все время росла и продолжает расти. Соответственно, у многих компаний, особенно у небольших, возникают проблемы с оборотными средствами: надо закупать препараты, корма для животных, платить зарплаты и так далее. К сожалению, у нас в этом году из-за определенных ограничений, в частности, со стороны Китая, снизился экспорт мяса птицы, что тоже очень влияет на рынок. К тому же очень существенно и быстро растут поставки замороженной куриной грудки из Китая, которая не пользуется там спросом и стоит очень дешево, что тоже очень сильно давит на наших производителей», — сказал Юшин.
Вместе с тем собеседник НСН отказался считать снижение объемов производства критичным.
«Я не считаю, что происходит какая-то трагедия. Россия по-прежнему вывозит в десятки стран мира больше мяса птицы, в том числе индейки и бройлера, чем мы ввозим в Россию. Все зависит от конъюнктуры и потребностей рынка. Бывает, что иногда отрасли должны прийти к какому-то балансу производства, спроса и предложения», — добавил эксперт.
В заключение Юшин допустил некоторый рост цен на мясо птицы, но при этом оно останется экономически доступным продуктом.
«Конечно, цены должны корректироваться в оптовом звене в соответствии с тем, как растут затраты на производство. Так как долгое время невозможно было компенсировать рост затрат ростом цены из-за избытка предложения, наверное, в какой-то момент цены могут подрасти. Но на оптовым рынке мяса бывает, что сначала цены быстро растут, а потом быстро снижаются. Для потребителей цены на мясо птицы не растут за последние пять лет выше, чем инфляция. Птица остается экономически доступным мясом с высоким уровнем потребления. Но напоминаю, что слишком низкие цены — прямая дорога к очень высоким ценам», — подытожил он.
Ранее Юшин в беседе с НСН пояснил, из-за чего в России падают цены на свинину.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны: Российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ
- «Никакой трагедии»: Падение производства курицы объяснили нерентабельностью
- Канада стала первым новым участником «Евровидения» с 2015 года
- ФАС выдала предупреждение Apple
- Стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ
- «Холод», «Витя» и «Суета»: Какие сериалы смотреть в июле
- Минэнерго предупредило об угрозе манипуляции на онлайн-ресурсах о топливе на АЗС
- Температура поверхности Мирового океана обновила исторический максимум
- Главная угроза для Android: Чем опасен банковский вирус Mamont
- Актёр Бурунов восхитился Канье Уэстом и отверг идею собственного трека