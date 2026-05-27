Это вам не «Бриджертоны»: Актеры раскрыли секреты сериала «История его служанки»
Матвей Лыков и Вероника Журавлева рассказали НСН, что «История его служанки» - это сериал прежде всего о чести и достоинстве.
В Москве состоялась светская премьера сериала «История его служанки». Исполнитель роли графа Шереметьева актер Матвей Лыков заявил спецкору НСН, что эта 90-серийная историческая мелодрама может удивить не только российских, но и зарубежных зрителей.
Действия развиваются в XIX веке. По сюжету глава семейства Авериных (Виктор Васильев) проиграет родовое имение молодому графу Шереметьеву (Матвей Лыков). Это приводит к срыву помолвки его сына Романа (Михаил Сотников) с завидной невестой Юлией Спицыной (Вероника Журавлева). Желая спасти семью, дочь Аверина Анна (Милана Бру) соглашается целый год «отрабатывать» отцовский долг в роли служанки в доме графа Шереметьева. Случайная сделка приведет к роману. Лыков заявил, что это сериал прежде всего о чести и достоинстве.
«Николай - это человек, который живет по очень строгим правилам структуры, в которой он вырос. Он испытывает чувства, которые разрушают эту структуру и заставляют его задуматься о том, как поступить. Это кино о чести, а честь - понятие не контекстуальное в смысле страны. Мне кажется, наш сериал может стать популярным как в России, так и за границей, потому что для каждого гражданина государство и государственность очень важны. Это наши корни, наше самосознание», - отметил актер.
Параллельно с работой над сериалом «История его служанки» артист также снимается в фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна. В картине он играет роль Анатоля Курагина. Как подчеркнул Лыков, оба проекта костюмные, но все же между ними мало общего.
«Вживаться в таких неоднозначных персонажей, как Анатоль Курагин не сложно, а очень интересно. Проект "Война и мир", который у меня параллельно снимается - более достоверный исторический проект. В нем мы совсем по-другому говорим, там все гораздо ближе к тому времени, нежели чем в сериале. Сериал - скорее стилизация, чтобы его была легче воспринимать зрителям. Он адаптирован, это не какая-то достоверная документалистика», - объяснил он.
В свою очередь сыгравшая невесту графа Шереметьева актриса Вероника Журавлева рассказала спецкору НСН, что любовная линия ее героини Юлии нарушает все возможные правила общественной жизни XIX века.
«С героиней мы похожи детскостью и наивностью, из которой пока не выбраться. Однако, сталкиваясь с первой любовью, она взрослеет, становится умнее. В конце концов понимает, что для нее любовь - самое главное. Даже, влюбившись в бедного парня, она будет прежде всего бороться за любовь. Линия моей героини - та самая любовь, которая нарушает абсолютно все правила, рамки. В XIX веке мы бы не смогли сделать так, как это развивается по сюжету, так или иначе эти кино. Я понимаю, что не смогла бы выйти замуж за человека, которого не люблю. Это, наверное, главная причина, почему я не смогла бы жить в XIX веке», - заявила Журавлева.
Она также подчеркнула, что у «Истории его служанки» и зарубежного сериала «Бриджертоны» не так уж много общего.
«Многие люди сравнивают наш проект с сериалом "Бриджертоны", но мы на него не ровнялись. Просто так получилось, что такие проекты становятся популярным жанром. Но у нас есть несостыковки, не все в том, как мы говорим и в костюмах совпадает с XIX веком», - уточнила актриса.
Премьера исторической мелодрамы на 90 серий намечена на 2 июня. В онлайн-кинотеатрах Иви и Start зрителям представят сразу четыре эпизода «Истории его служанки». В дальнейшем еженедельно будут выходить по три новые серии. При этом съемки будут продолжаться параллельно с выходом эпизодов, передает «Радиоточка НСН»
