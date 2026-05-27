Действия развиваются в XIX веке. По сюжету глава семейства Авериных (Виктор Васильев) проиграет родовое имение молодому графу Шереметьеву (Матвей Лыков). Это приводит к срыву помолвки его сына Романа (Михаил Сотников) с завидной невестой Юлией Спицыной (Вероника Журавлева). Желая спасти семью, дочь Аверина Анна (Милана Бру) соглашается целый год «отрабатывать» отцовский долг в роли служанки в доме графа Шереметьева. Случайная сделка приведет к роману. Лыков заявил, что это сериал прежде всего о чести и достоинстве.

«Николай - это человек, который живет по очень строгим правилам структуры, в которой он вырос. Он испытывает чувства, которые разрушают эту структуру и заставляют его задуматься о том, как поступить. Это кино о чести, а честь - понятие не контекстуальное в смысле страны. Мне кажется, наш сериал может стать популярным как в России, так и за границей, потому что для каждого гражданина государство и государственность очень важны. Это наши корни, наше самосознание», - отметил актер.