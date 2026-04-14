Сериал «Трудно быть Богом» привлечет внимание как молодой, так и взрослой аудитории за счет доступной истории для всех возрастов, рассказал сценарист проекта Андрей Золотарев в беседе с НСН.

В преддверии дня рождения писателя Бориса Стругацкого (15 апреля) интерес к его совместному творчеству с братом Аркадием вырос в 3,5 раза за последний год на фоне киноадаптаций, выяснил сервис «КИОН Строки». Исследование имеется в распоряжении НСН. Лидером рейтинга среди книг стали «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу» и «Трудно быть Богом». Золотарев поделился тем, какие перспективы у экранизации произведений.