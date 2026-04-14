Сценарист «Трудно быть Богом» пообещал зрителям эпичность, а не Тарковского
Научно-фантастическое кино будет отличаться от «заумных» экранизаций прошлых лет, заявил НСН Андрей Золотарев.
Сериал «Трудно быть Богом» привлечет внимание как молодой, так и взрослой аудитории за счет доступной истории для всех возрастов, рассказал сценарист проекта Андрей Золотарев в беседе с НСН.
В преддверии дня рождения писателя Бориса Стругацкого (15 апреля) интерес к его совместному творчеству с братом Аркадием вырос в 3,5 раза за последний год на фоне киноадаптаций, выяснил сервис «КИОН Строки». Исследование имеется в распоряжении НСН. Лидером рейтинга среди книг стали «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу» и «Трудно быть Богом». Золотарев поделился тем, какие перспективы у экранизации произведений.
«Никто не обречен стать блокбастером, пока это не доказал. Мы прикладываем все усилия, чтобы это случилось. Нам хочется, чтобы другие его так же полюбили, как мы. Мне очень нравятся Стругацкие, поэтому хочется верить, что это будет блокбастер. Я не знаю нашего более эпичного проекта. Мы снимали везде, чтобы буквально построить город Арканар. Сейчас мы находимся в миксе между продакшеном и постпродакшеном — это обычный сложный режим, как и у всех больших проектов», — указал он.
Сценарист добавил, что новое кино по Стругацким должно понравиться всем, а не копировать работы режиссера Андрея Тарковского (снял фильм «Сталкер» по повести братьев Стругацких - примечание НСН.).
«Картина рассчитана на очень широкую аудиторию. У каждой возрастной группы будет своя оптика: те, кто читали Стругацких, посмотрят под одним углом. А для молодежи — это дверь в Нарнию. Они приходят в новый удивительный мир, который им не с чем сравнить. У нас нет задачи показать всем, какие мы умные кинематографисты. Конечно, было бы лестно, если бы мы могли сравниться с Тарковским и оставить какой-то след в истории, он — гений, но, с другой стороны, слишком заумный. Молодежь может не понять его мышление. Среди 70-летних его больше воспринимают, чем среди 18-летних. Поэтому наша задача — сделать внятную историю, которая опиралась бы на любимое литературное произведение», — подчеркнул он.
Горячие новости
