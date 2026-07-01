ФАС выдала предупреждение Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple. Причиной тому стало создание дискриминационных условий для поисковых систем в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что на устройствах Apple установлена иностранная поисковая система, а для того, чтобы пользоваться российскими поисковыми системами, пользователи должны менять настройки вручную. По мнению ФАС, это создает «дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей».
Кроме того, Apple обвинили в неисполнении требований о предустановке российских программ, в частности, отечественного магазина приложений и национального мессенджера «Макс».
Ранее стало известно, что проверка IMEI смартфонов Apple и Samsung будет запущена с 1 июля во всех российских пунктах выдачи заказов Wildberries. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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