ФАС выдала предупреждение Apple

Кроме того, Apple обвинили в неисполнении требований о предустановке российских программ, в частности, отечественного магазина приложений и национального мессенджера «Макс».

Ранее стало известно, что проверка IMEI смартфонов Apple и Samsung будет запущена с 1 июля во всех российских пунктах выдачи заказов Wildberries. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

