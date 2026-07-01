Минэнерго предупредило об угрозе манипуляции на онлайн-ресурсах о топливе на АЗС
В Минэнерго РФ заявили о рисках, связанных с интернет‑сервисами, которые публикуют данные о запасах топлива на автозаправочных станциях. По данным ведомства, такие площадки могут не только незаконно собирать личную информацию пользователей, но и искажать сведения о наличии горючего.
Как пояснили в министерстве, эксперты зафиксировали, что информация, которую размещают подобные сервисы, зачастую не соответствует действительности. Кроме того, есть признаки целенаправленного манипулирования данными об объёмах топлива на АЗС.
В ведомстве заверили, что держат ситуацию на топливном рынке под постоянным контролем. Специалисты ежедневно следят за исполнением рекомендаций профильного штаба, а также реализуют комплекс мер по стабилизации рынка — в том числе в рамках поручений вице‑премьера Александра Новака. Работа ведётся системно, чтобы обеспечить устойчивость внутреннего рынка нефтепродуктов.
Ранее вице-премьер Александр Новак сказал, что российский рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом, отмечает «Радиоточка НСН».
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