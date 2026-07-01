Температура поверхности Мирового океана обновила исторический максимум

Средняя температура поверхности Мирового океана достигла от 20,98 до 21,0 градуса Цельсия, обновив в июне 2026 года исторический максимум. Об этом сообщили европейские службы мониторинга Copernicus Marine и Copernicus Climate Change Service.

«Глобальные температуры поверхности Мирового океана в настоящее время превысили рекордные значения для этого времени года, зафиксированные в 2023 и 2024 годах», — отмечается в публикации.