Температура поверхности Мирового океана обновила исторический максимум

Средняя температура поверхности Мирового океана достигла от 20,98 до 21,0 градуса Цельсия, обновив в июне 2026 года исторический максимум. Об этом сообщили европейские службы мониторинга Copernicus Marine и Copernicus Climate Change Service.

«Глобальные температуры поверхности Мирового океана в настоящее время превысили рекордные значения для этого времени года, зафиксированные в 2023 и 2024 годах», — отмечается в публикации.

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Данный рекорд, а также воздействие климатического явления Эль-Ниньо могут повлечь за собой новые температурные рекорды в ближайшие месяцы, предупредил директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов заявил, что при нынешних темпах изменения климата погода в Москве может стать такой же, как сейчас в Сочи или Ростове, однако при других условиях европейской части России грозит резкое похолодание. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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