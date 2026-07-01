Главная угроза для Android: Чем опасен банковский вирус Mamont
Мошенникам легко достать и настроить этот вирус, поэтому он пользуется в среде злоумышленников большой популярностью, заявил НСН Константин Подстрешный.
Эффективность и популярность банковского трояна Mamont заключается в его простоте, распространяется он очень активно, поэтому необходимо сохранять бдительность, а если устройство все же будет заражено, необходимо незамедлительно предпринимать меры, рассказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Число заражений мобильных устройств в России по итогам первого полугодия выросло на 70% год к году, передает «Коммерсант». Одна из самых распространенных угроз — банковский Android-троян Mamont. На его долю приходится 15% всех заражений. Скомпрометировано около 1,5 млн устройств на базе Android. Подстрешный подчеркивает, что этот вирус очень популярен у мошенников из-за простоты и эффективности.
«Основная его специализация — перехват SMS от банковских и других важных приложений. Распространяется вирус через SMS и мессенджеры, причем работает методом так называемой социальной инженерии: пользователь сам своими руками скачивает и устанавливает вирус к себе в смартфон. Также вирус умеет рассылать себя по контактам из телефона пользователя, заражая ваших близких и знакомых, которые по умолчанию относятся к информации, полученной от вас, с большим доверием. То есть, это довольно незамысловатый вирус, который доказывает, что эффективная вещь необязательно должна быть сложной, достаточно просто быть функциональной. Собственно, имя вируса выбрали со значением — это сленговое слово, которым называют наивных пользователей, которых легко обмануть. У него простой и понятный функционал, поэтому он стал так популярен среди мошенников. Практически любой злоумышленник может купить исходный код вируса и начать рассылку, атакуя как точечно, выбирая персонально какую-то богатую или наивную жертву, так и рассылая вирус широким веером», — пояснил собеседник НСН.
Эксперт призвал сохранять бдительность и бездумно не кликать даже на присылаемые близкими ссылки. Кроме того, он посоветовал своевременно обновлять операционную систему смартфона, скачивать приложения из официальных источников, а также устанавливать защитные программы.
Если смартфон все же поймал вирус, действия зависят от того, какой ущерб успели нанести злоумышленники.
«Если вы оперативно заметили подозрительную активность или спохватились, что поставили какую-то странную программу, перейдите в авиарежим, чтоб за это время злоумышленники не успели прислать SMS от банков и МФЦ. Проверьте список приложений, если там найдете новое приложение, удалите его или хотя бы уберите у него права администратора. Оповестите близких, что вас могли взломать, чтобы они не переходили по ссылкам, если таковые от вас придут. После этого на всякий случай установите на телефон антивирус. Как радикальный вариант — скопируйте с телефона самое ценное и сбросьте до заводских настроек. Если мошенники успели перехватить банковские SMS, то срочно нужно писать заявление в банк, звонить, чтобы заблокировали переводы. Если мошенники за вас зашли в МФЦ и там успели получить какие-то доверенности на вашу недвижимость, соответственно, срочно нужно звонить или бежать в МФЦ. И если уже к ним ушли какие-то суммы, то не обойтись без заявления в полицию», — порекомендовал Подстрешный.
Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин рассказывал НСН о том, как действует новый вирус Drama RAT. По словам эксперта, как и любой другой троян, пользователи сами устанавливают себе на телефон в виде приложений, сулящих какую-либо выгоду.
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