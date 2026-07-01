Число заражений мобильных устройств в России по итогам первого полугодия выросло на 70% год к году, передает «Коммерсант». Одна из самых распространенных угроз — банковский Android-троян Mamont. На его долю приходится 15% всех заражений. Скомпрометировано около 1,5 млн устройств на базе Android. Подстрешный подчеркивает, что этот вирус очень популярен у мошенников из-за простоты и эффективности.

«Основная его специализация — перехват SMS от банковских и других важных приложений. Распространяется вирус через SMS и мессенджеры, причем работает методом так называемой социальной инженерии: пользователь сам своими руками скачивает и устанавливает вирус к себе в смартфон. Также вирус умеет рассылать себя по контактам из телефона пользователя, заражая ваших близких и знакомых, которые по умолчанию относятся к информации, полученной от вас, с большим доверием. То есть, это довольно незамысловатый вирус, который доказывает, что эффективная вещь необязательно должна быть сложной, достаточно просто быть функциональной. Собственно, имя вируса выбрали со значением — это сленговое слово, которым называют наивных пользователей, которых легко обмануть. У него простой и понятный функционал, поэтому он стал так популярен среди мошенников. Практически любой злоумышленник может купить исходный код вируса и начать рассылку, атакуя как точечно, выбирая персонально какую-то богатую или наивную жертву, так и рассылая вирус широким веером», — пояснил собеседник НСН.

Эксперт призвал сохранять бдительность и бездумно не кликать даже на присылаемые близкими ссылки. Кроме того, он посоветовал своевременно обновлять операционную систему смартфона, скачивать приложения из официальных источников, а также устанавливать защитные программы.