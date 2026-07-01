Минобороны: Российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ
Средства ПВО Вооруженных сил России уничтожили над акваторией Азовского моря и российскими регионами с 8:00 до 20:00 1 июля по московскому времени 133 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что беспилотники были ликвидированы над Азовским морем, а также над столичным регионом, республиками Калмыкия и Башкортостан, Краснодарскими и Ставропольским краями, Тульской, Тверской, Смоленской, Саратовской, Рязанской, Ростовской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областями.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как можно нейтрализовать новую тактику ВСУ по применению дронов в Запорожской области.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны: Российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ
- «Никакой трагедии»: Падение производства курицы объяснили нерентабельностью
- Канада стала первым новым участником «Евровидения» с 2015 года
- ФАС выдала предупреждение Apple
- Стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ
- «Холод», «Витя» и «Суета»: Какие сериалы смотреть в июле
- Минэнерго предупредило об угрозе манипуляции на онлайн-ресурсах о топливе на АЗС
- Температура поверхности Мирового океана обновила исторический максимум
- Главная угроза для Android: Чем опасен банковский вирус Mamont
- Актёр Бурунов восхитился Канье Уэстом и отверг идею собственного трека