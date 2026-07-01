Минобороны: Российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ

Средства ПВО Вооруженных сил России уничтожили над акваторией Азовского моря и российскими регионами с 8:00 до 20:00 1 июля по московскому времени 133 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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Отмечается, что беспилотники были ликвидированы над Азовским морем, а также над столичным регионом, республиками Калмыкия и Башкортостан, Краснодарскими и Ставропольским краями, Тульской, Тверской, Смоленской, Саратовской, Рязанской, Ростовской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как можно нейтрализовать новую тактику ВСУ по применению дронов в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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