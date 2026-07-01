Стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ

По словам Кнутова, украинская сторона намеренно использует сверхнизкие траектории полёта, чтобы поражать цели в зоне боевых действий и в прифронтовой полосе. Эффективным ответом может стать связка из двух типов беспилотников: разведывательных и ударных.



Схема работы, которую предлагает эксперт, выглядит так: дрон‑наблюдатель сканирует воздушное пространство, фиксирует местоположение вражеского аппарата и передаёт его координаты. Затем в дело вступает ударный БПЛА — он поражает обнаруженную цель.



Кнутов отметил, что для реализации такого подхода нужны не только соответствующие технические средства, но и специально подготовленный персонал: тактика требует особой выучки. При этом эксперт уверен, что подобная схема вполне осуществима. Он также добавил, что необходимо наращивать парк разведывательных дронов, способных эффективно контролировать пространство над земной поверхностью.

Ранее обломки беспилотника повредили линии электропередачи в Пензенской области, передаёт «Радиоточка НСН».

