«Глупо и наивно»: Богомолов обвинил своих критиков в театральном «сектантстве»
Среди тех, кто поддержал открытое письмо с критикой назначения Константина Богомолова на пост и.о. ректора МХАТа, были Юлия Меньшова, Марьяна Спивак и другие актеры, однако сам режиссер заметил, что "не фанат эпистолярного жанра".
Недавнее назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызывало широкий резонанс. Так, было даже коллективное обращение от выпускников МХАТа к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение Богомолова. В числе выступивших против кандидатуры режиссера была, в частности, даже журналист и актриса Юлия Меньшова.
Однако сегодня утром было опубликовано большое интервью Богомолова, в котором он ответил не только на критику своего назначения, но и рассказал о планах на руководство Школой-студией. О том, почему выбор Богомолова так не понравился выпускникам МХАТа, и что по этому поводу думает сам режиссер – в материале НСН.
КРИТИКА И ПОДДЕРЖКА
Напомним, что Богомолов пришел на смену недавно умершему Игорю Золотовицкому. О назначении на пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ сообщила сама Ольга Любимова 23 января. Неоднозначности ситуации, возможно, поспособствовало и столь скорое назначение: всего спустя девять дней после кончины Золотовицкого – ректор МХАТа умер 14 января, на что обратила внимание и театральный обозреватель Анастасия Большакова в эфире «Москва FM».
Певица Виктория Цыганова в своих социальных сетях сразу заявила, что это худшая из возможных кандидатур, назвав Богомолова «психом».
«Мы буквально наблюдаем закат цивилизации. Психи-извращенцы становятся ректорами и воспитывают новые поколения», - написала артистка.
А 26 января в соцсетях стало распространяться письмо выпускников Школы-студии МХАТ на имя министра культуры с критикой назначения Богомолова и призывом пересмотреть решение. Что характерно, авторы выступили анонимно, видимо, рассчитывая на репосты. В конце значилась лишь подпись: «Выпускники школы-студии МХАТ». Основная претензия «мхатовцев» была в том, что Богомолов – не выпускник МХАТа. По мнению авторов обращения, это назначение «нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории» и Богомолов якобы не сможет поддерживать традиции русского психологического театра. Напомним, что режиссер окончил курс Андрея Гончарова в ГИТИСе в 2003 году.
В связи с этим, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский заявил в беседе с НСН, что такие письма не должны быть анонимными и высмеял авторов обращения.
«Мнение выпускников авторитетно, но у них должны быть имя и фамилия. А здесь мы видим анонимный текст. Ни один выпускник не подписался, выступая против конкретного человека. Ну, хотите, давайте называться выпускниками Хогвартса или Слизерина. Мы не знаем, кто это и какое отношение эти люди имеют к Школе-студии МХАТ. Люди, не дождавшиеся даже первой встречи, уже так выступают. Подобные подходы мне представляются сомнительными…», - указал Заславский.
При этом Заславский вспомнил и свой приход в ГИТИС и отметил, что даже самые неожиданные назначения могут благоприятно сказаться на театре.
«Я пришел в ГИТИС в очень недоброжелательной атмосфере, никогда не руководил такими коллективами, и вполне конкретные люди выступали против меня. Но среди лучших ректоров ГИТИСа были в том числе неожиданные фигуры», - рассказал он.
Изначально обращение опубликовали актриса Марьяна Спивак и актер Антон Шагин, а потом его начали репостить и другие их коллеги по творческому цеху. Среди них были: Юлия Меньшова, , Марк Богатырев и Варвара Шмыкова. Также письмо поддержали Андрей Бурковский и телеведущая Яна Поплавская. В соцсетях также появилось видео Михаила Ширвиндта, где тот негативно высказывается о практике совмещения аж трёх постов (Богомолов также является худруком "Театра на Бронной" и Театра-Сцены "Мельников"). На ум Ширвиндту пришло сравнение с директором двух овощных баз, которого внезапно назначают ещё и начальником транспортного цеха.
При этом в поддержку Богомолова выступила его супруга - журналист Ксения Собчак, а также и супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст, которая, кстати, тоже закончила Школу-студию МХАТ. Она напомнила, что там нет режиссерского факультета, и Богомолов поступил в ГИТИС, чтобы стать режиссером. В связи с этим Эрнст заявила, что «странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра».
Более того, выпускница Школы-студии напомнила, что в самом начале своего профессионального пути ныне покойный и бывший ректор Школы-студии Олег Табаков пригласил Богомолова к себе в «Табакерку», а затем уже и во МХАТ, где тот поставил более 10 спектаклей вместе с выпускниками МХАТа.
АБСУРД И СЕКТА
Что же ответил сам новоиспеченный и.о. ректора Школы-студии МХАТ? Прежде всего, в беседе с «Известиями» Богомолов указал, что у него уже во всю идут встречи с педагогами и профессорами МХАТа, на которых он выслушивает их мнение, советы и делится своими мыслями.
Говоря о том, как его воспринял преподавательский состав, он подчеркнул, что все встречи прошли без «капли негатива» и что он в целом никогда не испытывал проблем, когда приходил «в те или иные институции». При этом Богомолов подчеркнул, что напротив увидел в глазах преподавателей «заинтересованность и надежду», а какого-то напряжения не ощутил.
Что касается открытого письма на имя Министра культуры, то Богомолов заметил, что он «не любитель эпистолярного жанра» и процитировал фразу профессора Серебрякова из произведения Чехова «Дядя Вани»: «Надо, господа, дело делать!».
Он напомнил, что его мастер Гончаров в ГИТИСЕ «напрямую наследовал традиции МХАТа» и обучал воспитанников в методе русского психологического театра. Он также напомнил, что отдал МХТ им. Чехова десять лет работы и указал, что его спектакли до сих пор там идут.
«Коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы — это не мой способ существования. Я человек дела. Рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. <…> Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить «чужим». Это абсурд. По такой логике ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», - заключил он.
