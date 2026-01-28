При этом Заславский вспомнил и свой приход в ГИТИС и отметил, что даже самые неожиданные назначения могут благоприятно сказаться на театре.

«Я пришел в ГИТИС в очень недоброжелательной атмосфере, никогда не руководил такими коллективами, и вполне конкретные люди выступали против меня. Но среди лучших ректоров ГИТИСа были в том числе неожиданные фигуры», - рассказал он.

Изначально обращение опубликовали актриса Марьяна Спивак и актер Антон Шагин, а потом его начали репостить и другие их коллеги по творческому цеху. Среди них были: Юлия Меньшова, , Марк Богатырев и Варвара Шмыкова. Также письмо поддержали Андрей Бурковский и телеведущая Яна Поплавская. В соцсетях также появилось видео Михаила Ширвиндта, где тот негативно высказывается о практике совмещения аж трёх постов (Богомолов также является худруком "Театра на Бронной" и Театра-Сцены "Мельников"). На ум Ширвиндту пришло сравнение с директором двух овощных баз, которого внезапно назначают ещё и начальником транспортного цеха.

При этом в поддержку Богомолова выступила его супруга - журналист Ксения Собчак, а также и супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст, которая, кстати, тоже закончила Школу-студию МХАТ. Она напомнила, что там нет режиссерского факультета, и Богомолов поступил в ГИТИС, чтобы стать режиссером. В связи с этим Эрнст заявила, что «странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра».

Более того, выпускница Школы-студии напомнила, что в самом начале своего профессионального пути ныне покойный и бывший ректор Школы-студии Олег Табаков пригласил Богомолова к себе в «Табакерку», а затем уже и во МХАТ, где тот поставил более 10 спектаклей вместе с выпускниками МХАТа.

АБСУРД И СЕКТА

Что же ответил сам новоиспеченный и.о. ректора Школы-студии МХАТ? Прежде всего, в беседе с «Известиями» Богомолов указал, что у него уже во всю идут встречи с педагогами и профессорами МХАТа, на которых он выслушивает их мнение, советы и делится своими мыслями.

Говоря о том, как его воспринял преподавательский состав, он подчеркнул, что все встречи прошли без «капли негатива» и что он в целом никогда не испытывал проблем, когда приходил «в те или иные институции». При этом Богомолов подчеркнул, что напротив увидел в глазах преподавателей «заинтересованность и надежду», а какого-то напряжения не ощутил.

Что касается открытого письма на имя Министра культуры, то Богомолов заметил, что он «не любитель эпистолярного жанра» и процитировал фразу профессора Серебрякова из произведения Чехова «Дядя Вани»: «Надо, господа, дело делать!».

Он напомнил, что его мастер Гончаров в ГИТИСЕ «напрямую наследовал традиции МХАТа» и обучал воспитанников в методе русского психологического театра. Он также напомнил, что отдал МХТ им. Чехова десять лет работы и указал, что его спектакли до сих пор там идут.

«Коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы — это не мой способ существования. Я человек дела. Рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. <…> Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить «чужим». Это абсурд. По такой логике ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», - заключил он.

