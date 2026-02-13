Названы участники турнира развития УЕФА в Сочи

Стали известны соперники женской сборной России до 16 лет на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Глава РФС рассказал о регулярно поступающих миллионах евро от УЕФА

Российская команда сыграет со сборными Ирана, Эфиопии и Бангладеш. Соревнования пройдут в футбольном центре «Мацеста» 13-19 марта.

Турнир развития УЕФА проводится среди юношеских команд. Россия принимала соревнования в 2023, 2024, 2025 годах.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
