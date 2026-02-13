При стрельбе в кампусе университета в США погибли два человека

Два человека погибли, по меньшей мере один пострадал в результате стрельбы в кампусе Университета Южной Каролины в США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

ЧП произошло накануне около 21:15 (05:15 13 февраля мск) в жилом комплексе Hugine Suites, отмечает RT. Университет ввел режим изоляции, занятия были отменены.

Данные о стрелявшем и его мотивах не раскрываются.

Ранее в Анапе 17-летний студент устроил стрельбу в техникуме, погиб охранник учебного заведения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

