При стрельбе в кампусе университета в США погибли два человека
13 февраля 202611:06
Два человека погибли, по меньшей мере один пострадал в результате стрельбы в кампусе Университета Южной Каролины в США. Об этом сообщил телеканал Fox News.
ЧП произошло накануне около 21:15 (05:15 13 февраля мск) в жилом комплексе Hugine Suites, отмечает RT. Университет ввел режим изоляции, занятия были отменены.
Данные о стрелявшем и его мотивах не раскрываются.
Ранее в Анапе 17-летний студент устроил стрельбу в техникуме, погиб охранник учебного заведения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
