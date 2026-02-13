В «Авиасейлс» опровергли данные о подготовке к продаже компании

Переговоров о продаже компании «Авиасейлс» не ведется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что владельцы компании якобы рассматривают возможность продажи бизнеса. По данным издания, сделка на стадии подготовки. Актив оценили в более чем 23 млрд рублей, отмечает RT.

«Менеджмент и акционеры... не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу», - заявили в «Авиасейлс».

Ранее пресс-служба аэропорта «Домодедово» опровергла данные о массовых увольнениях на предприятиях группы компаний.

