В «Авиасейлс» опровергли данные о подготовке к продаже компании
13 февраля 202610:30
Переговоров о продаже компании «Авиасейлс» не ведется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что владельцы компании якобы рассматривают возможность продажи бизнеса. По данным издания, сделка на стадии подготовки. Актив оценили в более чем 23 млрд рублей, отмечает RT.
«Менеджмент и акционеры... не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу», - заявили в «Авиасейлс».
Ранее пресс-служба аэропорта «Домодедово» опровергла данные о массовых увольнениях на предприятиях группы компаний.
