В МИД Польши пообещали ответить на закрытие генконсульства в Калининграде

Решение МИД РФ о закрытии генконсульства Польши в Калининграде «было хорошим расчётом, но не имело оснований». Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

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По его словам, власти Польши будут адекватно реагировать на действия России, не уточнив каким именно образом.

Также Вроньский добавил, что в связи с закрытием генконсульства в Калининграде, Россию должен покинуть один польский дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что генконсульство Польши в Калининграде будет закрыто с 29 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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