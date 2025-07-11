В МИД Польши пообещали ответить на закрытие генконсульства в Калининграде
Решение МИД РФ о закрытии генконсульства Польши в Калининграде «было хорошим расчётом, но не имело оснований». Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.
По его словам, власти Польши будут адекватно реагировать на действия России, не уточнив каким именно образом.
Также Вроньский добавил, что в связи с закрытием генконсульства в Калининграде, Россию должен покинуть один польский дипломат.
Ранее в МИД РФ заявили, что генконсульство Польши в Калининграде будет закрыто с 29 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В индустрии боятся, что «налог Михалкова» разорит российских прокатчиков
- В МИД Польши пообещали ответить на закрытие генконсульства в Калининграде
- Генерал Соболев назвал условие для «полного поражения» Украины
- Глава ГУР Украины Буданов допустил прекращение огня до конца года
- «Чистая коррупция!»: Экологи взбунтовались против сплошных рубок леса на Байкале
- Главу коммунального учреждения арестовали после вспышки инфекции в Дагестане
- В Киргизии ввели штрафы за фейки в СМИ и интернете
- Съедобные цветы и альпака: Россияне устали от традиционных свадеб
- Телеграм: Горящий Киев и Нобелевская премия мира за войны
- В Германии мужчину осудили за контрабанду люксовых автомобилей в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru