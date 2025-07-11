В МИД Польши пообещали ответить на закрытие генконсульства в Калининграде

По его словам, власти Польши будут адекватно реагировать на действия России, не уточнив каким именно образом.

Также Вроньский добавил, что в связи с закрытием генконсульства в Калининграде, Россию должен покинуть один польский дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что генконсульство Польши в Калининграде будет закрыто с 29 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

